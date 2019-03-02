Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96"

"Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96"

2 saat önce

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünya genelinde hasta sayısında 2016'ya göre 15, 2017'ye göre de 3 kart artış kaydedildiğini söyledi ve aşının önemine vurgu yaptı.

Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünya genelinde hasta sayısında 2016'ya göre 15, 2017'ye göre de 3 kart artış kaydedildiğini söyledi ve aşının önemine vurgu yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:40 

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Ekonomi
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