"Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96"
2 saat önce
Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünya genelinde hasta sayısında 2016'ya göre 15, 2017'ye göre de 3 kart artış kaydedildiğini söyledi ve aşının önemine vurgu yaptı.
Avrupa
, Asya
ve Kuzey Amerika
'da yoğun bir kızamık salgını olduğunu anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; dünya genelinde hasta sayısında 2016'ya göre 15, 2017'ye göre de 3 kart artış kaydedildiğini söyledi ve aşının önemine vurgu yaptı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:40
Apple, Türkiye'de Teknik Servis Fiyatlarında İndirime Gitti
Kraliçe Elizabeth'in Elindeki Morluk, İngilizleri Ayağa Kaldırdı!
Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı