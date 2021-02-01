Türkiye'de aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti - Son Dakika

Türkiye'de aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti

01.02.2021 10:12
Türkiye'de aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti, System.String[]

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile mücadele kapmasına Çin'den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor. 30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye ilk partisi ulaşan inaktif Covid-19 aşıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı. 13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan Covid-19 aşısı daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 Şubat 2021 itibariyle 2 milyon barajını aştı. Aşılar iki doz şeklinde uygulanacak. Aşı olan vatandaşlar ilk dozunu vurulduktan 28 gün sonra ikinci doz aşısını da vurulacak. Aşılama programının başlaması ile birlikte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, birçok siyasi lider de Covid-19 aşılarını oldu.

-İHA-

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de aşılanan vatandaş sayısı 2 milyonu geçti - Son Dakika


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