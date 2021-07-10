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Türkiye'de aşılanma çalışmalarında yaş 16'ya indi - Son Dakika

Türkiye'de aşılanma çalışmalarında yaş 16'ya indi

10.07.2021 11:59

Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri genç vatandaşlara aşı randevusu alma hakkı açıldı. Randevular MHRS sistemi ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.

AŞILAMA SAYISI 60 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyondan fazla aşı yapıldı.

EN ÇOK AŞI İSTANBULDA YAPILDI

Yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 354 bin 79, Ankara'da 4 milyon 700 bin 925, İzmir'de ise 3 milyon 830 bin 348 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKALAR ARTMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." uyarısını yapan Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.

Türkiye'de aşılanma çalışmalarında yaş 16'ya indi

COVIRAN Bereket, Çanakkale, Türkiye, MHRS, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de aşılanma çalışmalarında yaş 16'ya indi - Son Dakika


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