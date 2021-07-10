Üye Girişi
Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü - Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü

10.07.2021 00:32

Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda başlayan aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri genç vatandaşlara aşı randevusu alma hakkı açıldı. Randevular MHRS sistemi ve e-Nabız üzerinden alınabiliyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. Bugünden itibaren 16 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız ve MHRS sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.

AŞILAMA SAYISI 60 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 57 milyon 111 bin 911 olarak gerçekleşti.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,35, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 27,02 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 459 bin 120'si birinci doz, 16 milyon 770 bin 701'i ikinci doz, 2 milyon 790 bin 102'si üçüncü doz olmak üzere toplam 57 milyondan fazla aşı yapıldı.

EN ÇOK AŞI İSTANBULDA YAPILDI

Yapılan aşı İstanbul'da 10 milyon 354 bin 79, Ankara'da 4 milyon 700 bin 925, İzmir'de ise 3 milyon 830 bin 348 doz olarak kayıtlara geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Şırnak, Bingöl ve Ağrı olarak sıralandı.

VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 826 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 126 oldu.

AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKALAR ARTMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." ifadesini kullandı.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez." uyarısını yapan Koca, vatandaşlara randevularını alarak aşılarını olma çağrısında bulundu.

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü

Koronavirüs Aşısı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi 00:27 Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak 00:03 Fenerbahçe için sürpriz iddia! Yeni sportif direktör Rıdvan Dilmen olacak Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti 22:24 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin 21:59 Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor 19:03 Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım 17:01 Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Emniyet, vatandaşları asılsız Emniyet, vatandaşları asılsız "bayram harçlığı" paylaşımlarına karşı uyardı         
00:15
Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı         
22:53
Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu         
22:18
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş Belediye eliyle bir insan kaçakçılığı iddiası daha! Kandıra Belediyesi olmayan spor kulübünü yurt dışına göndermiş         
19:06
İYİ Parti'den CHP'nin İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor         
18:52
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten         
16:58
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 01:13:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement