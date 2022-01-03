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Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi - Son Dakika

Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi

03.01.2022 09:19

Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendiİSTANBUL Ayın evreleri 1 yıl boyunca Türkiye'den çekilen görüntüleriyle eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi

İSTANBUL Ayın evreleri 1 yıl boyunca Türkiye'den çekilen görüntüleriyle eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Fotoğraf sanatçısı İsa Turan çektiği görüntülerde en çok beğenilen Çanakkale Şehitler Abidesi Türk Bayrağı ve dolunayın eşsiz uyumu oldu. İzmir'de Sasalı Ormanı'nda geyiğin boynuzlarında taşıdığı dolunay fotoğrafı ise masalsı kareler oluşturdu.

İnsanlık tarihi boyunca ayın evreleri, mevsim değişikliği, önemli dini ve kültürel ritüellerin habercisi olmuştur. Ekin, hasat zamanı ve avlanma dönemlerinde bile gökyüzünde ayın ne zaman yükseldiğine göre değişiklikler yapılmıştır. Amerikan yerlilerinin her ay için isimler türetmelerini ayın insan hayatında ve doğada kapladığı önemi anlamak mümkün. Aya verdikleri isimler mevsimin getirdiği bir özelliği hatırlatıyor. Türkiye'de yaşayan fotoğraf sanatçısı İsa Turan ise eskiden verilen bu isimleri hatırlatarak 1 yıl boyunca ayın evrelerini görüntüledi. Turan 'Kurt Ayı' olarak isimlendirilen Ocak ayındaki dolunayı fotoğraflarken, drone üzerine yerleştirdiği bir kurt figürünü kullandı. 'Kar Ayı' olarak isimlendirilen Şubat ayında ise Çanakkale Şehitler Abidesi Türk Bayrağı ve dolunayın eşsiz uyumu görenleri kendine hayran bıraktı. Turan 'Solucan Ayı' olarak isimlendirilen Mart ayında ise büyük bir yolcu uçağını dolunayın önünden geçerken yakalamayı başardı. 'Pembe Ay' olarak belirtilen Nisan ayında Gediz Deltası Kuş Cenneti İzmir'de yakaladığı o anda ise flamingoların ayın önünden geçtiği görüldü. 'Çiçek Ayı' olarak bilinen Mayıs ayında ise dolunay İzmir'in Tirazlı köyünde görüntülendi.

Çilek Ayı için kızı Melisa Turan objektif karşısına geçti

Çilek Ayı olarak isimlendirilen Haziran ayında ise İsa Turan'ın Kızı Melisa Turan objektif karşısına geçerek elinde taşıdığı çilek sepeti ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. 'Geyik Ayı' olarak isimlendirilen Temmuz ayında ise İzmir Sasalı Ormanı'nda kaydedilen görüntülerde bir geyiğin boynuzlarında taşıdığı dolunay masalsı kareler oluşturdu. 'Mersin Balığı Ayı' olarak bilinen Ağustos ayında Uşak Ulubey'de kaydedilen fotoğrafa bir kişinin dolunayı balık tutar gibi tutmaya çalıştığı ve sırtındaki sepette taşımaya çalıştığı yansıtıldı. 'Hayat Ayı' olarak adlandırılan Eylül ayında ise bir rüzgar değirmeni ortasında devasa büyüklükteki dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı. 'Avcının Ayı' olarak isimlendirilen Ekim ayında ise modelin at üzerinde elinde ok ile verdiği fotoğraf İzmir Alaçatı'da kaydedildi. 'Kunduz Ayı' olarak belirtilen Kasım ayında ise İzmir Yaman Dağı'nda kaydedilen görüntüde bir ağacın zirvesinde yerleşen dolunay görüldü. 'Soğuk Ay' olarak isimlendirilen Aralık ayı ise gün ışığı ile gözüken dolunay büyüleyici bir manzara oluşturdu.

Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi
Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi
Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi

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Çanakkale, İsa Turan, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de ayın evreleri 1 yıl boyunca görüntülendi - Son Dakika


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