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Türkiye'de ayın gençlik merkezi 'Çarşamba Gençlik Merkezi'

6 saat önce

Türkiye'de Kasım ayının en iyi gençlik merkezi Çarşamba Gençlik Merkezi seçildi.

Türkiye'de ayın gençlik merkezi 'Çarşamba Gençlik Merkezi', System.String[]

Türkiye'de Kasım ayının en iyi gençlik merkezi Çarşamba Gençlik Merkezi seçildi.


Gençlik Hizmetleri ve Genel Müdürlüğü tarafından gençlik merkezlerinin yaptığı çalışmaların artırılması, daha çok gencin imkanlardan faydalanmasını teşvik etmek amacıyla her ay, Türkiye'de ayın gençlik merkezi seçiliyor. Kasım ayının en iyi gençlik merkezi ise Samsun Çarşamba Gençlik Merkezi oldu. Akademi faaliyetleri sosyal ve kültürel faaliyetlere ve kulüplere katılan toplam katılımcı sayısının ilçe genç nüfusuna oranı gibi kriterlerin baz alındığı değerlendirmelerde Çarşamba Gençlik Merkezi 81 ilde bulunan gençlik merkezleri arasından Kasım ayının en iyisi seçildi. Çarşamba Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada Kasım ayı faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada, "Çarşamba Gençlik Merkezinde 21 bin 255 genç üyemiz vardır. İlçemiz okullarında 159 genç temsilcimiz vardır. Bu gençlerden 1185 gencimiz aktif olarak merkezimizde açılan kurslara katılmaktadır. Yine gençlik merkezimizde yürütülen kitap okuma halkası olup bakanlığımızın gönderdiği kitaplar 279 gencimiz tarafından dönüşümlü olarak okunmaktadır. Gençlik Merkezimizde yürüttüğümüz genç dönüşüm projesi kapsamında ilçemiz okullarında gençler genç dönüşüm projemize destek vermişler ve kasım ayında 248 kilo atık pil toplamışlar ve doğanın kirlenmesini engellemişlerdir. Bu proje halen devam etmektedir. Kasım ayında gençlik merkezinde Avukat Hayati İnanç 658 gençle buluşmuştur. Her ay düzenlediğimiz bisiklet turları, gençler sabah namazında buluşuyor etkinlikleri kasım ayında da yapılmıştır. Sosyal kültürel kulüplerimiz, ney dinletisi, sıra gecesi etkinliklerini gençlerimizle birlikte gençlik merkezinde yapmışlardır. Bütün bu faaliyetlerin yapıldığının ilçemiz gençleri tarafından bilinmesi için gönüllü gençlerimizle ilçemiz okullarında, KYK yurtlarında tanıtım faaliyetleri yapılmaktadır" denildi.


Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise "Bakanlığımıza bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde gençlik hizmetleri birim müdürlerimizin arasında ayın gençlik merkezi yarışmalarında en iyi olarak seçildi. Bu bağlamda ben gençlik merkezimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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