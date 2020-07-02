Türkiye'de aylar sonra ilk fuar açıldı - Son Dakika

Türkiye'de aylar sonra ilk fuar açıldı

Türkiye'de aylar sonra ilk fuar açıldı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı korona virüsü salgınının ardından başlatılan yeni normalleşme sürecinde Türkiye'de fiziki olarak açılan ilk fuar oldu.

Türkiye'de aylar sonra ilk fuar açıldı

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EDİRNE - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Edirne Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı korona virüsü salgınının ardından başlatılan yeni normalleşme sürecinde Türkiye'de fiziki olarak açılan ilk fuar oldu.

Edirne'de her yıl açılan "Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı", bu yıl korona virüs salgını göz önünde bulundurularak tedbirlerle açıldı. Türkiye'de yeni normalleşme sürecinde açılan ilk fuar olduğu açıklanan "Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı"nda 25 markanın tarım ürünleri sergileniyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Normalleşmeyle beraber müsaade edilen fuarlara Kırkpınar Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarının öncülük etmesi önem arz etmektedir."dedi.

Edirne'nin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyleyen Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk'te, Edirne'de üretim potansiyelinin yüksek olduğunu ve fuarların katkı sağladığını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Edirne Vali Vekili Dr. Yusuf Güler ve beraberindekiler daha sonra stantları gezdiler.

Türkiye, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'de aylar sonra ilk fuar açıldı - Son Dakika

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