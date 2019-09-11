Türkiye'de aylık 5 milyar dolar kripto para potansiyeli var

Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş, yalnızca Türk kripto para yatırımcılarından aylık 5 milyar dolara yakın bir kripto para hacmi elde edilebileceğine dikkat çekerek, Türkiye'de söz konusu teknolojiye yönelik yasal düzenlemelerin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Aynı zamarda Blockchain çözümleri sunan Proofstack ve Kurtulus&Partners'ın kurucu ortağı olan Kurtuluş, kripto para birimleri yasal düzenlemelerine ilişkin DHA'nın sorularını yanıtladı. Kurtuluş, 11'inci Kalkınma Planı'nda Özel İhtisas Komitesi Üyesi olarak yer aldığını belirterek, bu konuda yasal düzenleme çalışmalarının bulunduğunu, fakat bu düzenlemelerin küresel gelişmelere paralel olarak uygulamaya konulabileceğini vurguladı.

Yalnızca Türk kripto para yatırımcılarından aylık 5 milyar dolara yakın kripto para hacmi elde edilebileceğinin altını çizen Kurtuluş, söz konusu teknolojiye yönelik düzenlemelerle ilgili şunları söyledi:

"Kripto paralarla ilgili dünyada çeşitli regülasyonlar uygulanmaya başlandı fakat baktığınız zaman bunlar hala çok düşük seviyede ve bu tüm dünyada böyle. Keza Türkiye'de de durum aynı; kripto para yasal mı, değil, yasa dışı mı, hayır değil. Dolayısıyla bu konu şu anda gri bölgede, adeta arafta. Buradaki süreç, dünyadaki uygulamalara paralel olarak bizde de şekillenecektir.

"Burada çok ciddi tasarruflardan, yalnızca Türk kripto para yatırımcısından aylık 5 milyar dolara yakın bir kripto para hacminden bahsediyoruz. Borsa İstanbul'un değerine baktığınızda bunun ne kadar büyük bir para olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla eğer böyle bir durum varsa bununla ilgili düzenleme çalışmalarını, en azından tasarrufları koruyucu düzenlemeleri hızlandırmakta fayda olduğunu düşünüyorum."

"Merkez Bankası'nın kendi kripto para birimi çıkarması gündemde"

Ekonomi Bakanlığı'nın 11'inci Kalkınma Planı'nda Özel İhtisas Komitesi Üyesi olarak yer aldığını vurgulayan Kurtuluş, bu kapsamda kripto para birimlerine yönelik çalışmalar yapıldığını, hatta Merkez Bankası'nın kendi kripto para birimini çıkarmasıyla ilgili maddeler bulunduğunu söyleyerek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Ekonomi Bakanlığı'nın bununla ilgili önemli çalışmaları var. 11'inci Kalkınma Planı'nda kripto paralar ve blockchainle ilgili çalışmalar yapıldı, ben de Özel İhtisas Komitesi Üyesi olarak bu çalışmalara katıldım. Hatta Merkez Bankası'nın bir para birimi çıkarması, oluşturması bunun kurgulanmasıyla ilgili bir madde var. Doların yerine alternatif bir rezerv parayla ilgili diğer ülkelerle ortak çalışmalar yapılmasıyla ilgili maddeler var. Bu bir vizyon planıdır ve bu plana göre Türkiye'deki kurumlar da çalışmalarını yapmak durumundalar. Bu yönde de iradenin ortaya koymasının, bizi bu alanda daha da hızlandıracağını düşünüyorum.

"Ticaret Bakanlığı'nın geçenlerde açıkladığı ihracat planında ana unsurlardan biri blockchainle tasarruf yapılması ve hem yatayda hem dikeyde şirketlerin bu teknolojiyi kullanması öncelikli bir hale getirilmiş durumda. Dolayısıyla bu irade ortaya koyulursa şirket ve işletmelerimizin de bu konuda çalışmalara başlaması gerekiyor fakat burada çok ciddi çalışmaların olduğunu pek görmüyoruz. Küçük sandboxların yapılması gibi bazı çalışmalar var fakat daha büyük kapsamlı çalışmalar yok. Halbuki yakında Whatsapp'tan para transferleri başlayacak. Herkes Facebook kullanıyor, insanlar artık birbirlerine para transferlerini bu kanaldan yapacak. Bizim bankalarımızın kaderiyle alakalı, varlık sebebiyle alakalı bir şey bu. Paralar walletlarda saklanacak, bankalar mevduat toplayamayacak, peki nasıl olacak da onlar kredi satacaklar veya öz sermaye rasyolarını karşılayacak noktaya gelecekler? Dolayısıyla burada bir varlık meselesi varsa ona göre bir yatırım yapılması gerekiyor."

"Blockchain makro anlamda tamamen sosyolojik, politik ve değiştirici bir hadisedir"

Kurtuluş ayrıca, blockchain teknolojisinin tanımının değil, değiştirici özelliğinin daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Blockchain makro anlamda tamamen sosyolojik, politik ve değiştirici bir hadisedir. Bu teknolojinin ne olduğu değil, neyi değiştireceği önemlidir. Bu noktada da kurumların teknik elemanları değil, en üst düzeydeki kişilerin bu teknolojiyi anlaması ve buna yönelik stratejilerini ortaya koymaları gerekmektedir.

"İşletmelere geldiğimizde, Ticaret Bakanlığı'nın bu planıyla beraber en azından banka, ihracatçı, ithalatçı, gümrük gibi alanlarda blockchainle ilgili ciddi çalışmalar olacaktır. Mesela AB'nin single market yasaları var, senelik 415 milyar euro tasarruf elde ediyorlar. AB'nin bizimle rekabet edebilmesi için ellerinde ekstra 415 milyar eurosu var. Biz bu planla beraber yatayda bunu karşılayabilecek ve rekabet edebilecek bir hale geleceğiz. Dikeyde de bankalar kendi gelişimlerini gerçekleştirebilecekleri bir noktaya gelecek."