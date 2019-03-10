Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Bayrak İnmeyecek, Ezan Susmayacak"

Türkiye'de Bayrak İnmeyecek, Ezan Susmayacak"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart'ta bütün dosta, düşmana şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek.

Türkiye'de Bayrak İnmeyecek, Ezan Susmayacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart'ta bütün dosta, düşmana şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek." dedi.

Yılmaz, Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, siyasetin amacının koltuklarda oturmak, şahsi statü elde etmek değil, halka hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Halka hizmet edildiği sürece siyasetin gerçek amacına ulaşmış olacağının altını çizen Yılmaz, "Boş laflarla uğraşmak, laf üstüne laf koymak, dedikodu üstüne dedikodu koymak bizim anlayışımızda yok. Bizim anlayışımızda siyaset halka hizmet etmek için var, halka fayda üretmek için var, halkın refahı, huzuru için var." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi.

"31 Mart'ta bütün dosta, düşmana, şu mesajı vereceğiz; Türkiye'de bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, hizmetler devam edecek. Önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin istikrarını bozmaya, gücünü kırmaya çalışanlar var. Onlar hedeflerine AK Parti hükümetini, Cumhurbaşkanımızı koymuş durumdalar. Çünkü Cumhurbaşkanımızı zayıflatmadan, Türkiye'yi de zayıflatamayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz. 31 Mart'ta daha güçlü, daha istikrarlı bir Türkiye için 'Evet' diyeceğiz"

Beldeye yönelik yapılan çalışmalara değinen Yılmaz, "Ilıcalar beldemizde sadece 2018 yılında sıfırdan yapılan yatırımların toplam bedeli 5 milyon 900 bin lira. İnşallah bir yandan merkezi idarelerin yatırımıyla, bir yandan yerel hizmetlerimizle ve gönül belediyeciliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Yönetici halka efendilik yapmak için o koltuklara gelmiyor, halka hizmetkar olmak için geliyor. İnşallah yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu açılış gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, partililer ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 06:56 Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Politika
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