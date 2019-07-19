Son Dakika Haberleri: Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat)
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat)

1 saat önce

Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat)

Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat), System.String[]
Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat doğuşta beklenen yaşam süresi ve ölüm istatistiklerini yayınladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde doğuşta beklenen yaşam süresi 2017'de 80,9 yıla yükseldi. Bebek ölümleri ise son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Rapora dahil edilen ülkelerden Türkiye ve Karadağ'da bu sayı Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse üç katına yaklaştı.

AB'de doğuşta beklenen yaşam süresi sadece erkeklerde arttı

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 2017'de 5,3 milyon kişi hayatını kaybetti. Doğuşta beklenen yaşam süresi 2017'de 80,9 yıl olarak tahmin ediliyor. Bu oran 2016'da kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerdeyse 78,3 yıldı. Kadınlarda 0,1 yıl düşen yaşam süresi erkeklerdeyse bir önceki yıla göre 0,1 yıl arttı.
Euronews.com'da Görüntüle
Avrupa Birliği, Türkiye, Bebek, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:34:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]