Yasa dışı örgüte üye olmak ve örgüt propagandası yapmak şüphesiyle Türkiye'de beş Alman vatandaşı gözaltına alındı. Almanya Dışişleri Bakanlığı da olayı doğruladı.Türkiye'de beş Alman vatandaşının PKK ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Mezopotamya haber ajansı Cuma akşamı yayınladığı haberde, söz konusu Alman vatandaşlarının yasa dışı örgütün propagandasını yaptıkları ve örgüte üye oldukları şüphesi ile gözaltına alındıklarını duyurdu.



Almanya Dışişleri Bakanlığı haberi teyit ederek, Ankara'daki Büyükelçiliğin gözaltına alınan Alman vatandaşları temasa geçtiğini açıkladı. Türk makamlarından ise habere ilişkin bir açıklama yapılmadı.



Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü Bakan Horst Seehofer'in Ankara'daki temasları sırasında söz konusu gözaltıların gündeme gelmediğini ifade etti. Sözcü, Bakan'ın ziyareti ile Alman vatandaşlarının gözaltına alınması arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını da belirtti.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Seehofer'in ziyareti sırasında Türk yetkililer ile bilgi alışverişinde bulunulduğu ve bunun sonucunda beş Alman'ın Türkiye'de gözaltına alındığına dair iddiaları da reddetti. Sözcü, ziyaret sırasında Alman hükümetine göre haklı gerekçeler olmaksızın cezaevinde bulunan Alman vatandaşlarına ilişkin bilgilerin iletildiğini kaydetti.



Gözaltına alınanlardan biri Hamburglu Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Hamburg'da yaşayan bir anaokul öğretmeni bulunuyor. Almanya Kürt Toplumu'nun yaptığı açıklamaya göre, Diyarbakır'da akrabalarını ziyaret etmek üzere Türkiye'ye giden Hamburglu Alman vatandaşı polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Kadının gözaltına alınmasının eşinin Hamburg Kürt Toplumu'ndaki faaliyetleri ile bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.



AFP/JD,GY



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