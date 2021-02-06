Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na onay verdi. Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

Mevduat bankaları 32

Kalkınma ve Yatırım bankaları 15

Katılım bankaları 6

TMSF bünyesindeki bankalar 2