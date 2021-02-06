Türkiye'de bir banka daha kuruldu - Son Dakika

Türkiye'de bir banka daha kuruldu

06.02.2021 09:09
Türkiye'de bir banka daha kuruldu, System.String[]

Türkiye'de yeni bir banka daha kuruldu. Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre 300 milyon lira sermayeli, 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onay çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na onay verdi. Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.

TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR

Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

Mevduat bankaları 32

Kalkınma ve Yatırım bankaları 15

Katılım bankaları 6

TMSF bünyesindeki bankalar 2

Türkiye'de bir banka daha kuruldu
Türkiye'de bir banka daha kuruldu

Türkiye, Yatırım, Gazete, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir banka daha kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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