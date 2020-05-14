Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor

6 saat önce

Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor Mühendis Sinan Yücel; "Şuanda stoklarımızı tükettik.

Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor

Mühendis Sinan Yücel;

"Şuanda stoklarımızı tükettik. Ucu ucuna gidiyoruz"

KOCAELİ - Korona virüsün hızla yayılması sonrası Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendislik firması, ürettiği temassız dezenfektan makinesinin ardından Türkiye genelindeki belediye ve iş yerlerinden gelen yoğun talep ile stoklarını tüketti. Makineden almak isteyen 10 ülkeden sipariş alan firma, ürünleri yetiştirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren mühendislik firması, dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19'un Türkiye'de de hızla yayılması sonrasında 8 kişilik mühendis ekibiyle birlikte sokak ve iş yerlerinde vatandaşların ellerini temas ettirmeden dezenfektan alabileceği makine üretmek için çalışmalar başladı. Kısa sürede Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Mita Mühendislik İşletmecisi Sinan Yücel, ekibiyle birlikte pedallı ve sensörlü olmak üzere iki farklı dezenfektan makinesi üreterek patentini aldı. 20 kişilik montaj ekibiyle seri üretimine geçilen dezenfektan makineleri kısa sürede önce Kocaeli'nin büyükşehir ve tüm ilçe belediyelerinin talebiyle sokaklara yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Makinenin Kocaeli'de yayılmasının sonrasında Türkiye genelinde birçok belediye tarafından da temin edilerek sokaklara yerleştirildi. Vatandaşların sıklıkla kullanarak memnun kaldığı cihazlardan yurt dışına gönderilen numuneleri beğenen 10 ülke ise makinelerden alabilmek için sıraya girdi. Üretimini devam ettiren ve yurt içinden gelen taleple stokları tükenen mühendislik firması ise yurt dışına gönderecekleri ihraç ürünlerini hazırlamak için çalışmalarını hızlandırdı.

"Kullanılan sistemlerde el teması vardı, bunu ortadan kaldırdık"

Pedallı ve sensörlü dezenfektan makinelerinin el temasını ortadan kaldırdığını ifade eden 26 yaşındaki Makine Yüksek Mühendisi Sinan Yücel, "İlk başta bu salgın çıktığı zaman biz de dezenfektan sistemlerini incelemiştik. Burada sektörde şöyle bir eksiğin olduğunu fark ettik. Kullanılan sistemlerde tamamen el teması vardı. Yani dezenfektan almak için elinizi sürüyorsunuz ve ondan sonra alıyorsunuz. Bunlarda kamuya açık yerlerde, umumi yerlerde binlerce kişinin elini sürdüğü sistemlerdi. Biz de bunu nasıl aşarız diye mühendislerimizle beraber tasarımlar yaptık ve ortaya bu tasarım çıktı. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu fark ettik ve talep de gelmeye başladı. Çıkarttığımız gün hemen talepleri almaya başladık. Birçok belediyemiz, özel firmalar yoğun bir şekilde talepte bulundular cihazımıza" ifadelerini kullandı.

Temas yapılmadan 5 bin kişiye dezenfektan kullanımı sağlıyor

Temassız dezenfektan makinelerinin bir seferde 5 bin kişiye kullanım sağladığını söyleyen Yücel, "Şu anda 1000'in üzerinde siparişimiz var. Bunları veriyoruz piyasaya. Burada belediyeler var. Örnek vermek istersek Kocaeli, Gebze, Kırklareli, İzmir, Gaziemir, Pınarhisar gibi bir çok belediyemiz, bir çok kamu kurumu, bir çok özel firma koyuyor. Genelde bunların toplu kullanım yerlerinde, mesela pazarların girişinde, veya firmalarda danışmaların girişinde, veya soyunma odaları ve yemekhanelerin girişinde koyuluyor. Çok yüksek kapasite olduğu için bir seferde yani bir tankta 5 bin kişinin üzerinde kişiye dezenfektan kullanımı yaptırabiliyor cihazımız. Cihazımız tamamen el temassız çalışıyor. Pedal vasıtasıyla, dilersek bunun sensörlüsü de var, sensörle birlikte de dezenfaktan alımını yapabiliyoruz. Bu şekilde çalışan bir cihaz" dedi.

"10'un üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz, talepler gelmeye devam ediyor"

Yurt dışından taleplerin geldiğini ve 10'un üzerinde ülkeye makineyi ihraç etmeye başladıklarını söyleyen Yücel, "Cihazı çıkardıktan sonra yurtdışından da talep gelmeye başladı bize. Buralarda bize gelen talepler Hollanda, Fransa, Abu Dabi, Polonya ve Almanya'dan gelen taleplerden sonra buralara da ihracatımız başladı. Yoğun bir şekilde yurt dışına da gidiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber oteller, alışveriş merkezleri gibi toplu kullanım yerleri de bunun paralelinde talep etmeye başladı. Günde 100 adet olmak üzere talebe yetişmeye çalışıyoruz. Şu an yurt dışında 10'un üzerinde ülkeye ihracatımız var ve daha üzerinde de talebimiz var. Şu anda görüşmelerimiz süren ülkeler de var, onlarla görüşmelerimizi de devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Stoklarımız tükendi, ucu ucuna yetiştirmeye çalışıyoruz"

Ürünlere gelen talebi karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Yücel, "Aslında şu anda stoklarımızı tüketmiş vaziyetteyiz. Günde 100 adet olmak üzere üretim yapıyoruz. Ucu ucuna gidiyoruz diyebilirim. Yani nereden baksanız talebin gerisindeyiz. Hızlı bir şekilde imalata devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'de bir çok ilde sokaklarda yerleştirilen dezenfekte cihazları 10 ülkeye ihraca hazırlanıyor

Kocaeli, Türkiye, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:04 Kaynak: İHA


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