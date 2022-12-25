Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü - Son Dakika
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Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü

25.12.2022 15:32

Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan konuları arasında bulunan Van Gölü Canavarı efsanesi tekrar büyük ses getirecek. Van'da yayın yapan yerel bir gazete, gölde çekilen görüntüleri "Efsane geri döndü" başlığıyla yayınladı.

Türkiye'de bir dönemin efsanesi olarak bilinen Van Gölü Canavarı hakkında herkesi heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Van Ekspres gazetesi, "Efsane geri döndü, Van Gölü canavarı görüntülendi" başlıklı bir video yayınladı.

"GEZMEYE ÇIKAN 3 ARKADAŞ KAYDETTİ"

Haberde, şu ifadeler yer aldı: "Van Gölü sahilinde 'canavar' heyecanı Van Gevaş ilçesi hızla hareket eden canlı cep telefonu ile görüntülendi. Gevaş ilçesi Van Gölü sahilinde gezmeye çıkan 3 arkadaş, gölde hareketlilik fark etti. Gölde hızla ilerleyen, siyah renkli ve sırtının tırtırlı olduğu öne sürülen canlı, görüntülemeye başladılar. Bir süre sonra ortadan kaybolan canlının Van Gölü canavarı olduğunu öne sürdüler."

CANAVAR OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Vatandaşlar ise "Su Samuru ya da domuz" yorumlarını yaptı. Görüntüleri izleyenlerin bazıları "Bu yüzen şey su samuru yüzüşü yapıyor. Bilindiği üzere Erciş ve Zîlan Vadisi'nde samurlar yaşıyor" derken, bazıları ise "yaban domuzu" yorumunda bulundu.

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Son Dakika Yaşam Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye yıllar sonra tekrar Van'a odaklanacak! Yerel gazete manşetten duyurdu: Canavar geri döndü - Son Dakika
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