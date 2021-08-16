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Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor - Son Dakika

Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor

16.08.2021 10:33

Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor Sivas'ta Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi olan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde sporcular ve vatandaşlar sıcak havaya rağmen kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor

SİVAS - Sivas'ta Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi olan Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde sporcular ve vatandaşlar sıcak havaya rağmen kayak yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Sivas Valiliği tarafından hizmete açılan Türkiye'nin ilk kayak simülasyon merkezi, kayak severlere yaz aylarında bile kayak yapmanın keyfini sunuyor. 770 metrekarelik alanda oluşturulan simülasyon merkezinde, kayak eğitim faaliyetleri yılın 12 ayı sürdürülebiliyor. 161 metrekare simülatör yerleşim alanında özellikle çocuk sporculara eğitim görürken vatandaşlarda yaz ayı olmasına rağmen belirli zamanlarda kayak eğitimi alarak kayak yapmanın zevkini yaşıyor. Adeta kışa hazırlık merkezi olan ve adından da söz ettiren kayak simülasyon merkezi farklı illerden de rağbet görüyor. 'Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi' kapsamında Kayseri Spor A.Ş. ve Yıldız Dağı Gençlik-Spor Kulübü Sporcuları birlikte kayak antrenmanı yaparak kışa hazırlık yaptı.

"Sadece Sivas'ta var, ikincisi yok"

Kayak Antrenörü İlhan Erzurumlu, kayak sporuna olan ilginin arttığını belirterek "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübüne ait sporcular burada bir antrenman palanı yapmışlar. Simülasyon cihazı biliyorsunuz Türkiye de sadece Sivas'ta var ikincisi yok. Amaçları antrenman yapmak buraya geldiler 2 gündür birlikte çalışıyoruz, verimli geçiyor bilgi akışı sağlıyoruz bizde onlarda bize bazı bilgiler veriyor ortak simülatörü kullanıyoruz. Yaz-Kış kullanıyoruz ama aynı zamanda Sivas'ta Türkiye'nin şuan en modern kayak tesislerinden bir tanesi Yıldız Dağ Kış Sporları Kayak Merkezi olduğu için kışın en aktif olduğu dönemde burası çok tercih edilmiyor, bizde kullanmıyoruz. Kayak mevsimlik spor olduğu için kış aylarında kayak merkezimizdeyiz yaz aylarında da antrenman süreçlerini burada geçiriyoruz. Sivas'a kayak tarihi boyunca hep ilgi yüksek ama şimdi son yıllarda Sivas'ın bu kadar güzel tesislere sahip olması kayak sporuna olan ilgiyi daha da kat ve kat arttırdı. Çok ilgi var. Normal mesai zamanlarında da normal vatandaşlar gelip buradan faydalanabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Daha fazla antrenman yapıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayak Antrenörü İfakat Köküm "Kayseri'den buraya antrenman için geldik. Türkiye'nin ilk simülasyon merkezinde antrenman yapmak için 13 çocukla birlikte antrenmana geldik. Bugün ikinci günümüz çocuklarda alıştı sahamıza gayet iyi ilerliyoruz şuan, her hafta gelmeye gayret göstereceğiz. Çok verimli oluyor şuan biz ilk defa geldik ama 2 gün antrenman yaptık çocuklar çok rahat alıştı ve kış dönemi bizde kısa bir süre olduğu için sezonumuz burada sezon süresini 6-7 aya kadar çıkartabiliriz. Kışın 3 ay gibi bir süre olduğu için şuan yaz sezonunda burada daha fazla antrenman yapıyoruz ve çocukların kayakla olan bağlantısı daha fazla oluyor buda bize sezon içerisinde daha fazla etki yaratıyor" dedi.

"Avantaj sağlıyor"

Elvin Yuvacı adlı sporcu, yaz ayında kayak antrenmanı yapabilmenin avantaj olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 3 yıldır kayak yapıyorum. Burada simülasyon merkezinde yaz aylarında kayıyoruz buda bize rakiplerimiz karşısında çok büyük avantaj sağlıyor, kışında Yıldız Dağında kayıyoruz. Geçen sene yarışlara gittik, bu sene de gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kış için hazırlık yapıyoruz"

Kerem Saydam adlı sporcu kaya simülasyon merkezinde kış için hazırlık yaptıklarını ifade ederek, "Yazın kayamadığımız için burada da bize antrenman yaptırıyorlar, kış için hazırlık yapıyoruz. Halı olduğundan biraz zor oluyor kaymamız, kışın kaymamız daha güzel oluyor karın üstünde kayıyoruz burada halının üstünde kaymak biraz daha zor oluyor. Burada antrenman yapıyoruz kışın daha iyi kayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor
Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor
Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor
Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor

Türkiye, Kayseri, Sivas, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bir ikincisi yok, sıcak havada kayak keyfi sunuyor - Son Dakika


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