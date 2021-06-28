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Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı

28.06.2021 17:25

Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr.

Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sait Öztürk:

-"İlk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yaptık"

-"Hastamızın ameliyattan 2 gün sonra pilini çalıştırıp, yeni hayatına dönmesi için bir kapı açmış olduk"

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Dr. Sait Öztürk, 11 yaşındaki çocuğa uyanık halde beyin pili takarak bir ilke imza attı.

Doğuştan Distoni hastası olan 11 yaşındaki Hüseyin Yiğit Tosun'un ailesi, tedavi için Muş'tan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Yapılan tetkikler sonucu Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, beyin pili ameliyatına karar verdi. Beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerinin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yapıldı. Ameliyat anı ise kayıt altına alındı. 2 gün hastanede müşahede altında tutulan Tosun' taburcu oldu. Hastanın önceki ve sonraki hali ise ameliyatın başarısını gözler önüne serdi.

Türkiye ilk defa 11 yaşındaki bir çocuğa uyanık beyin pili ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirten Doç. Dr. Sait Öztürk, "Normalde beyin pili ameliyatları mümkün mertebe uyanık yapılması gereken ameliyatlardır. Ancak çocuk yaş gurubunda ise çocukların uyumu çok zor olduğu için genellikle yapılamaz. Biz FÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde beyin cerrahi, nöroloji ve anestezi bölümlerimizin desteğiyle beraber ilk defa uyanık bir çocuk hastaya beyin pili ameliyatı yaptık. Hastamızın sorunu Distoni hastalığı dediğimiz, doğuştan gelen vücutta kasılmalar, kırılmalar ve bükülmeler gibi sorunlarla karşımıza çıkan rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta tabi ki öncelikli tedavi ilaçtır. Ama belli bir gurup hastada ilaç tedavisi çok yetersiz ve etkin olmamaktadır. Bu sebeple bu tip hasta gurubuna beyin pili dediğimiz bir ameliyat yöntemimiz var" dedi.

Beyin pili ameliyatında beyin içerisine pil yerleştirilmediğini vurgulayan Öztürk, "Ön planda beynin her iki tarafına küçük iki delik açarak o deliklerden kabloyu ilgili alanlara yerleştiriyoruz. Hassas ve milimetrik bir şekilde. Ardından da o kabloların ucuna bir pil takıyoruz. Hastayı uyanık ameliyat etmemizin sebebi ise yerleştirmiş olduğumuz kabloların uygun yerlere hatasız bir şekilde yerleşip yerleşmediğini kontrol etmektir. Çünkü bizim kabloyu yerleştireceğimiz yer beyinde çok milimetrik hedeflerdir. Çok ufak sapmalarda bile istediğimiz kadar klinik etkinlik alamaya biliyoruz. Bu nedenle de biz ilk defa çocuğumuzun da aşırı uyumuyla, bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyattan 2 gün sonra pilini çalıştırıp, yeni hayatına dönmesi için bir kapı açmış olduk" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı
Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı

Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, Sait Öztürk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bir ilk... 11 yaşındaki çocuğa uyanıkken beyin pili takıldı - Son Dakika


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