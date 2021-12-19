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Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi - Son Dakika

Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi

19.12.2021 10:50

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez çevrimiçi ve fiziki katılımlı canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi.

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez çevrimiçi ve fiziki katılımlı canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi. 67 yaşındaki bir Parkinson hastasına uyanıkken ameliyat yapıldı.

Ataşehir Medicana Hastanesi'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez canlı cerrahi ile derin beyin simülasyonu olarak bilinen, halk arasında beyin pili olarak adlandırılan 'beyin pili ameliyatı' eğitimi verildi. Ameliyat, 67 yaşındaki Dudu Çetin'in titreme, hareketlerde yavaşlığın ve katılığın ön planda olduğu Parkinson hastalığı şikayeti üzerine yapıldı. Çetin'e uyanık halde beyin pili takılarak, kursiyerlere ameliyat hakkında bilgiler verildi ve uzmanlar tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Canlı cerrahi beyin pili ameliyatı eğitimi, beyin sinir ve cerrahi uzmanlarının, nörologların, kursiyerlerin izleyebilmesi için bir canlı kurs eğitimi haline dönüştürüldü. Kursa aynı zamanda çevrimiçi kayıt yaptıran katılımcılara nörologlar eşliğinde ameliyat görüntüleri, ameliyatın içeriği canlı paylaşıldı. Eğitime yurt dışından destek olmak ve izlemek için gelen beyin cerrahları ve nörologlar ile birlikte 38 kişi, çevrimiçi 20 kişi olmak üzere toplam 58 kursiyer katılım sağladı.

"Türkiye'de bir ilk oldu"

Yapılan canlı beyin pili ameliyatı eğitimi hakkından konuşan Medicana Hastanesi çalışanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz, "Ataşehir Medicana Hastanesi'nde bir ilki gerçekleştirmiş olduk. Sadece bu hastanede değil, Türkiye'de bir ilk oldu. Bir Parkinson hastasına beyin pili ameliyatı yaptık. Bu beyin pili ameliyatını kursiyerlerin beyin sinir ve cerrahi uzmanlarının nörologların da izleyebilmesi için bir kurs haline dönüştürdük. ve biz bunu aynı zamanda çevrim içi bize kayıt olan nörologlarla ve ameliyat görüntülerini ve kursun içeriğini paylaştık. Parkinson, distoni ve tremor yani titreme hastalığına sahip bireylerde başarıyla uyguladığımız bu beyin pili ameliyatının eğitim görevini seve seve üstlenmeye devam etmekteyiz. Bu çevrim içi toplantımıza dünyanın birçok yerinden çevrim içi olarak katılan meslektaşlarımız mevcut, aynı zamanda yurt dışından da hem bize destek olmak hem de izlemek için katılan beyin cerrahı ve nörolog meslektaşlarımız mevcut" dedi.

"Bu ameliyatın canlı olarak yayınlanabilmesi için en teknolojik, en modern elektronik cihazları kullandık"

Yılmaz, sözlerine şunları da ekledi:

"Biz beyin pili ameliyatlarını Parkinson hastalığında uyguluyoruz. Hastaların titremelerinin durup durmadığını ve beynin içine yerleştirdiğimiz elektrotların doğru bir yolculukta olup olmadığını beynin elektriksel aktivitelerini değerlendirerek ve bazı test sinyalleri göndererek değerlendiriyoruz. Bu beynin elektriksel aktivitelerini değerlendirirken bizim elektrodumuzun doğru yerde olduğunu ve doğru yere gittiğini ve doğru yere ulaştığını tekrar

kontrol etmiş oluyoruz ve daha sonra verdiğimiz test sinyalleriyle titremenin durup durmadığını ve muhtemel yan etkileri değerlendiriyoruz. Bu sebeple ameliyatı uyanık yapmamız gerekiyor. Hastamız 11 yıldır Parkinson hastalığından muzdarip. Bu titremenin ameliyatta gönderdiğimiz milivolt gibi minimal elektriksel akımlarla tamamen durduğunu görmek herkes için çok mutluluk verici bir olay. Bu ameliyatın aynı zamanda internet ortamından canlı olarak yayınlanabilmesi için en teknolojik, en modern elektronik cihazları kullanıyoruz. Canlı yayın kameralarımız, kafa kameralarımız internet üzerinden canlı yayın yapan cihazlarımız mevcut" diye konuştu.

"Güzel bir gün geçiriyoruz, çok faydalı bir eğitim"

Eğitimin faydalı olduğunu belirten Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak ise, "Derin beyin simülasyonu olarak bilinen halk arasında beyin pili olarak adlandırılan ameliyatlar, ağırlıklı olarak Parkinson hastalığında kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yaklaşık 30, 35 yıldır dünyada kullanımı olan ama son yıllarda hem etkinliği, hem de bazı sıkıntıları daha iyi yönetilebilen bir tedavi olmuş durumda ve giderek kullanım alanları artıyor. Artık daha rafine olmuş bir tedavi yöntemidir. Biz artık uygun hastayı bulmaktan çok cerrahi tekniğe kadar hem Türkiye hem dünya olarak daha iyi pozisyondayız. Bugün de kurs düzenleyicileri çok güzel bir kurs organize etmişler. Canlı olarak bir Parkinson hastasının ameliyatın da bugün beraberiz. Aynı zamanda çok kıymetli hocaların da katılımıyla ve diğer kursiyerlerin de katılımıyla güzel bir gün geçiriyoruz. Çok faydalı bir eğitim. Bu tür eğitimleri biz fonksiyonel grup beyin cerrahisi, fonksiyonel grup olarak destekliyoruz. Giderek de sayısının artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi
Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi

Parkinson, Ataşehir, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Canlı cerrahi ile beyin pili ameliyatı eğitimi verildi - Son Dakika


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