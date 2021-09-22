Türkiye'de bir ilk: Elektronik Müzik Festivali başladı - Son Dakika

- Türkiye'de bir ilk: Elektronik Müzik Festivali başladı

ANKARA - Başkentli gençlerin taleplerini dikkate alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de elektronik müzik festivali başlatarak bir ilke imza attı. DJ Ugr'un performansıyla Ankara Kalesi'nde başlayan festivale gençler yoğun ilgi gösterdi.

Bir yandan Büyükşehir Parklarda konser programlarıyla Başkentlileri açık hava yaz konserleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan da gençlerin beğeniyle takip ettiği elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan bir festival düzenledi. 20 Eylül'de Ankara Kalesi'nde DJ Ugr'un performansıyla başlayan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Elektronik Müzik Festivali', kentin farklı noktalarında 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'de ilk kez bir büyükşehir belediyesi düzenliyor

Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde 18 yıldır elektronik müzik sektöründe sahne alan ve Türkiye'de ilk defa böyle bir organizasyon yapıldığına dikkat çeken Uğur Kırbağ (DJ Ugr), "Böyle bir organizasyonun içinde olmak gurur verici. Harika bir tercih, Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Farklı müzik türleri arasında yer alan ve özellikle başkentli gençlerin severek dinlediği elektronik müzik ile ilgili ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen festivale turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

"Elektronik müzik Türkiye'de yavaş yavaş yükselmekte"

Elektronik müziğin toplumda yavaş yavaş yankı uyandırdığını ve festivalin elektronik müziğin yayılmasında etkili olacağını

belirten Batı Doğru, "Mansur Başkan sağ olsun projelerimiz konusunda ve böyle konserler ile açık hava etkinliklerinde desteklerini esirgemedi. Uzun süredir bu çalışma için çok fazla görüştük ve gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Çünkü elektronik müzik Türkiye'de yavaş yavaş yükselmekte. Bunun halka açılması ve bizim topluluk olarak kendi düşüncemiz olan elektronik müziği yaymada da gerçekten belediyenin böyle etkinlikler yapması mutlu ediyor. O yüzden bunun tüm Türkiye'de öbür belediyelere de güzel bir örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Pandemi sürecinde gençler çok yıpranmıştı"

Pandemi süreci sonrası etkinliğin gençlere motivasyon sağladığını aktaran Şeymanur Avcı, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin böyle bir projede desteğinin olması gerçekten güzel. Pandemi sürecinde gençler çok yıpranmıştı. Bize inanılmaz güzel motivasyon oldu. Gerçekten buradan çok teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızın projelerini ön plana çıkarmakta bize çok yardımcı olan bir projeydi. Yeni jenerasyon olarak çok memnunuz. Bu projelerin devamında da her zaman tüm kalbimizle yer almak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.