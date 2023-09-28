Basketbol Kadınlar Süper Kupa Final maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek Süper Kupa şampiyonu oldu.
Geçtiğimiz sezon Kadınlar EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe, EuroCup Kadınlar şampiyonu LDLC Asvel ile oynadığı Süper Kupa maçını 109-52 kazanarak şampiyon oldu.
Maçın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe, karşılşamadan 109-52 galip ayrıldı.
Bununla birlikte Türkiye basketbolunda ilk kez kadınlarda Avrupa Süper Kupa şampiyonluğu geldi.
Son Dakika › Kadın › Türkiye'de bir ilk! Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa şampiyonu - Son Dakika