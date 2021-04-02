İŞKUR desteğiyle Gaziantep'te görme engellilere yönelik filografi kursu açıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla görme engelliler için Gaziantep'te filografi kursu açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hayaller Engelsizdir" sloganıyla engelli vatandaşların istihdamını kolaylaştırmaya devam edildiği vurgulandı.

Bu doğrultuda İŞKUR ile Körleri Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi iş birliğinde görme engellilere yönelik filografi kursu açıldığı belirtilerek, "Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursu kapsamında eğitim alan görme engelli vatandaşlarımız, bir yandan el becerilerini geliştiriyor bir yandan da hafızalarını güçlendiriyor. Kurs, ayrıca görme engelli vatandaşlarımıza yeni bir gelir kapısı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Kursa ilişkin bilgi veren Körleri Kalkındırma Derneği Gaziantep Şube Başkanı Melda Dai, desteği için İŞKUR'a teşekkür ederek, salgın döneminde engelli vatandaşların istihdamını kolaylaştırmak için böyle bir kurs açmayı tercih ettiklerini belirtti.

Filografinin, el becerilerinin ve estetiğin yoğun yaşandığı bir sanat çalışması olduğunu ifade eden Dai, temel amaçlarının hem istihdam yaratmak hem de toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

"İŞKUR'un desteği bir fırsat"

Kursiyerlerin çok hızlı bir öğrenme süreci yaşadıklarını belirten Dai, şunları kaydetti:

"Engelli kardeşlerimize yönelik farkındalığım yüksek olmasına rağmen acaba çiviyi nasıl çakacaklar, kaç günde bitirecekler gibi düşüncelerim vardı. İnanılmaz keyifle hızlı bir şekilde yapıyorlar. Eğitmenimizin ifadesine göre normal vatandaşlarımızla neredeyse aynı seviyede tamamlıyorlar. Görme engelli vatandaşlarımızın istihdamını kolaylaştırmak için duyarlı olunmalı. Özellikle insan kaynakları bölümünde çalışanlara eğitim verilmeli. İŞKUR, engelli kardeşlerimizi işe yerleştirmek istiyor ancak bazı insan kaynakları bölümleri ön yargılı davranarak ne yazık ki işe alımı yapmıyor. Yeteneğine güvenen engelli vatandaşlarımız mutlaka kurslara katılmalı. 'Yapacak bir şeyim yok' denilmemeli. İŞKUR'un desteği bir fırsat. Hem gelir sağlıyor hem de kendilerini geliştiriyorlar."

Filografi eğitimi gören Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencisi Simay Boz da eğitimin enstrüman çalma noktasında yardımcı olduğunu ve parmak kaslarının gelişimine katkı sağladığını ifade etti.