Türkiye'de bir ilk; Online kurban kesimi - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk; Online kurban kesimi

ANKARA - Pursaklar Belediyesi Modern Kurban Satış ve Kesim Alanında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek kesim işlemlerini canlı yayınla vatandaşların hizmetine sundu.

Pursaklar'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını camilerde eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanına gelerek belediye ekiplerinin ateş ölçümünün ardından alana alındı. Maskesiz girişe izin verilmezken, kesim randevusunu bekleyenler için de sosyal mesafe kurallarına uygun alanlar oluşturuldu.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanında hazır bulunarak vatandaşların sağlığını ilgilendiren tedbirler konusunda gerekli olan kurallara azami şekilde uyulması için uyarılarda bulundu.

İnternet'in her alanda getirdiği kolaylığı, kurban bayramında da kurban kesme konusunda vatandaşların hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, alana gelen sayısını en aza indirgemek için http://seyret.pursaklar.bel.tr internet sitesi üzerinden kurban kesimini canlı yayınla Pursaklar halkının hizmetine sundu.

Her yıl kurbanlarının başında kesim sırasının gelmesini bekleyen vatandaşlar bu yıl yetkililere kurbanlarını teslim ederek ya da vekaletlerini vererek sadece yetkililerin alındığı alanda yapılan kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından etlerini teslim aldı.

"Sosyal mesafeli bir kurban bayramı yaşıyoruz"

Kurban kesim alanına vatandaşların ateşleri ölçülerek içeri alındıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Hijyen kurallarına uyarak, maskelerimizi takarak, fazla kalabalığa izin vermeden ve sosyal mesafeli bir Kurban Bayramı yaşıyoruz. Koronavirüs tedbirlerine azami ölçüde dikkat ediyoruz. Yaşlılarımız, hastalarımız ve kurban kesim alanına gidemeyen aileler kesilen kurbanlarını http://seyret.pursaklar.bel.tr internet sitesi üzerinden canlı yayınla izleme imkanı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizler için en güzel onur ve duygudur. Tüm hemşehrilerimizin tekrardan Kurban Bayramlarını tebrik ediyor, sağlıkla, huzurla, neşeyle geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Hijyenik bir ortamda ve sağlık önlemleri çerçevesinde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, sağlanan hizmetten memnuniyet duyduklarını ifade etti.