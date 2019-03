Türkiye'de Bir İlk Özlü "Söz Veriyoruz Yapacağız"

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü , Proje Tanıtım Töreninde anlattığı Mahalle Sözleşmeleri projesi kapsamında mahalleler ile yapılan sözleşmeleri sosyal medya hesaplarından Düzceliler ile paylaşmaya başladı.Mahalle Sözleşmeleri 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya başlandı. Özlü'nün büyük önem verdiği Mahalle Sözleşmelerinde her mahallede ayrı ayrı hangi çalışmaları yapılacağı anlatılıyor ve taahhüt ediliyor.Mahalle sözleşmeleri hazırlanırken 56 mahalle gezildiğini ve raporlar tutulduğunu söyleyen Özlü "Her mahallemiz, ortak sorunlarının yanında farklı sorunlara sahip. Düzce'mizin bütün mahallelerinin sorunlarını ayrı ayrı tespit ettik. Hemşehrilerimizle konuştuk ve taleplerini aldık. Şimdi her mahallemizle sözleşme imzalıyoruz. Projelerimizi kayıt ve imza altına alıyoruz. Söz veriyoruz yapacağız" dedi.Mahalle sözleşmelerinin iki bölümden oluştuğunu ifade eden Özlü "Her mahallenin ayrı isteği var bunun dışında birde bizim 56 mahallemize yapacağımız genel hizmetler var. Bunlarda mahalle sözleşmelerinde yer alıyor. Bir bakıma biz mahalle sözleşmeleri ile yapacağımız işleri garanti altına almış oluyoruz. Mahalle sözleşmelerinde yazılan tüm maddeleri yapacağız" dedi. - DÜZCE