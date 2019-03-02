Türkiye'de Bir İlk Özlü "Söz Veriyoruz Yapacağız"

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İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları