Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu

13.03.2021 15:17

Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan ekipler, vatandaşlara rehberlik edecek Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İnşallah ekipler, hem rehberlik yapacaklar, hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar" Türk Kızılay Sakarya Şubesi...

Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu

Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan ekipler, vatandaşlara rehberlik edecek

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım:

"İnşallah ekipler, hem rehberlik yapacaklar, hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar"

Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki:

"Türkiye'de bir ilk olan çalışma bu ve çok kısa bir süre zarfında inşallah mavi haritaya döneceğimize inanıyorum"

SAKARYA - Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, valilik koordinesinde ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle Türkiye'de bir ilk olan 'Pandemi Görevlileri' ekipleri oluşturuldu. Gönüllülerden oluşan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, tedbirler ve denetimler arttırıldı. Bu doğrultuda Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın koordinesinde ve Türk Kızılay'ı iş birliğiyle Türkiye'de bir ilk olan 'Pandemi Görevlileri' ekipleri oluşturuldu. Gönüllülerden oluşan ekipler, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunarak bilgiler aktardı.

Hem rehberlik yapacaklar, hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Kızılay, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden görevli ve gönüllülerden karma ekipler kurduk. Kalabalık cadde, sokak, meydan gibi yoğunluk olan yerlerde tedbirlere karşı vatandaşlarımızı uyarmak, bilgilendirmek, onları hassasiyete davet etmek için ağırlıklı gönüllülerden oluşan karma pandemi ekipleri kurduk. Ekiplere, vatandaşa karşı son derece yapıcı, tatlı dille uyaran, rehberlik yapan bir şekilde görev yapmaları için eğitim verdik, uyardık. İnşallah ekipler, hem rehberlik yapacaklar, hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar. Kurallara uymayanları güzel bir üslupla uyaracaklar, bilgilendirme yapacaklar, çok olumsuz bir durum görürlerse kolluk birimlerine haber verecekler. İlk gün uygulaması bugün" dedi.

Vatandaşlarımızın sağlığını düşünüyoruz, onlar için sahadayız

Türkiye'de ilk olan uygulama hakkında konuşan Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki, "Türkiye'de bir yıl önce bir pandemiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Sakarya Valiliğimiz son dönemde yine artan vaka oranlarıyla beraber bir ekip kurdu. Bu ekip arkadaşlarımız, Sakarya'mızın kırmızı olan haritasını maviye çevirmek için vatandaşlarımızı maske takmaları, mesafeye uymaları noktasında uyarılarda bulunmaktadır. Bizim gayemiz, insanlarımızı kırmadan, üzmeden, sağlıklarını korumaktır. Biz, valiliğimizle beraber sahadayız. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun oldukları lokasyonlarda uyarılarda bulunulacak. Türkiye'de bir ilk olan çalışma bu ve çok kısa bir süre zarfında inşallah mavi haritaya döneceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın sağlığını düşünüyoruz, onlar için sahadayız lütfen kurallara uyalım. Arkadaşlarımızı sahaya göndereceğiz. İnşallah halkımızı en iyi şekilde sağlıklı günlere ulaştırmak adına başlangıcı yapıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu
Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu
Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu
Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu

Kızılay, Sakarya, Türkiye, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de bir ilk, 'Pandemi Görevlileri' ekipleri kuruldu - Son Dakika


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