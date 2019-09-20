Son Dakika Haberleri: Türkiye'de bir ilk: Sitelere meyve ağacı ekme zorunluluğu getiriliyor
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Türkiye'de bir ilk: Sitelere meyve ağacı ekme zorunluluğu getiriliyor

1 saat önce

Türkiye'de bir ilk: Sitelere meyve ağacı ekme zorunluluğu getiriliyorDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşam sitelerine meyve ağacı zorunluluğu getiriyor.

Türkiye'de bir ilk: Sitelere meyve ağacı ekme zorunluluğu getiriliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşam sitelerine meyve ağacı zorunluluğu getiriyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde birçok noktada uygulanacak organik meyve ve sebze alanları için ilk adımlar atıldı. Dünyada Fransa'nın başkenti Paris'te örneği olan kent içinde organik tarım modelini Diyarbakır'a getirmek için pilot olarak belirlenen noktalarda organik meyve ve sebze yetiştirme bahçeleri oluşturmaya başlayan Bağlar Belediyesi, tarıma hazır hale getirdiği bölgelerde ilk etapta meyve fideleri dikti.

İlk fidanı Başkan Beyoğlu toprakla buluşturdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde birçok noktada uygulanacak organik meyve ve sebze alanları için ilk fideyi Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan organik meyve ve sebze bahçesinde kendi elleriyle yerleştiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede yapılacak yeni yaşam alanları ve sitelerde meyve ağaçları bulundurma zorunluğu, Türkiye'de ilk kez getirmeyi planladıkların, inşaat firmalarına ve müteahhitlere inşa edecekleri sitelerde daire başı en az bir meyve ağacı bulundurma zorunluğu getirerek bu konuda bilinç oluşturmak istediklerini söyledi.

"Her siteye meyve ağacı zorunluluğu getireceğiz"

Organik tarıma önem verdiklerini belirten Başkan Beyoğlu, "Biz bugün organik tarımın ilk adımı olarak, meyve ağaçları dikmekle başlıyoruz. Bağlarımıza önümüzdeki günlerde inşallah bu defa, sebzeye yönelikte tarıma başlayacağız. Bizim hedefimiz Bağlarımızda yeni neslimizi, çocuklarımızı meyve ve sebzelerle buluşturup yerinde, ağacında, bahçesinde tanıtmaktır amacımız. Önümüzdeki süreçte, zorunluluk getirmeyi düşünüyoruz. Her yapılan sitelerde mutlak her bir meyve ağacından o sitede bulunması lazım. Sebebi de orada yetişen çocuklarımız, hangi meyve hangi ağaçta yetişiyor, canlı bir şekilde görüp takip etmesidir. İnşallah bu projemiz ile Bağlarımıza güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'de bir ilk: Sitelere meyve ağacı ekme zorunluluğu getiriliyor

Diyarbakır, Beyoğlu, Türkiye, Bağlar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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