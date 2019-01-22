Türkiye'de Bir İlk: Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi

7 Şubat günü yapılacak açılış töreninin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin önderliğinde 2. Çok Uluslu Tarım İş Forumu düzenlenecek. Forum kapsamında ise "Dünyada Tarımın Geleceği" konulu Uluslararası Tarım Bakanları Zirvesi gerçekleştirilecek. Tarım Bakanları Zirvesi'ne Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, Bulgaristan, Kosova, Katar ve daha birçok ülkeden Tarım Bakanları ve bakanlık üst düzey yöneticilerinden katılım bekleniyor.

Tarım ve hayvancılık sektörü için bu zirvenin çok önemli olduğunu vurgulayan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Irmak Tan şunları söyledi: " Geçtiğimiz yıl 11 ülke Tarım Bakanıyla fuarımızda Çok Uluslu Tarım İş Forumu'nun ilkini gerçekleştirdik, bu yıl ise yine bir ilke imza atacağız. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan bu zirve kapsamında 20 Ülke Tarım bakanı ve bakanlık üst düzey yetkilileri Agroexpo'da bir araya gelerek "Dünya'da Tarımın Geleceğini"konuşacak,bu Agroexpo için büyük bir başarı."

Irmak Tan, sözlerine şu şekilde devam etti:" Geçen yıl 60 ülkeden alım heyetleri katılımı ile 332.000 ziyaretçiyi ağırlayan Agroexpo'yu 500 milyon doların üzerinde bir iş hacmi yaratılarak Türkiye'nin en önemli uluslararası tarım sektörü buluşma noktası haline getirdik.Bu yıl fuarımıza 70 ülkeden katılımcı ve ziyaretçi gelecek. Yerli ve yabancı binlerce iş insanı arasında yapılacak olan ikili görüşmeler ile 600 milyon dolarlık iş hacmi yaratılmasını hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımız önderliğinde ve Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda alım heyeti programı ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu fuar sadece bölge ekonomisi için değil, Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir fuar."

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AGROEXPO'YA DESTEK

Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'de destek verdiği uluslararası nitelikteki sayılı fuarlar arasında olan Agroexpo'da, kapasite raporu olan üretici firma katılımcıları, bakanlıktan stand katılım desteği de alabilecekler.

Girişin de ücretsiz olduğu sektöre damgasını vuracak 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 7-10 Şubat 2019 tarihlerinde Fuar İzmir'de tüm sektör sevdalıları ile buluşacak.