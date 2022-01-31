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Türkiye'de bir ilk: Üniversitede uygulamalı "drone çekim teknikleri" dersi verilecek - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk: Üniversitede uygulamalı "drone çekim teknikleri" dersi verilecek

31.01.2022 11:22
Türkiye'de bir ilk: Üniversitede uygulamalı "drone çekim teknikleri" dersi verilecek

Türkiye'de ilk defa lisans bölümleri içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü'nde uygulamalı olarak verilecek olan "Drone Çekim Teknikleri" dersi bahar döneminde müfredata girecek.

Türkiye'de ilk defa lisans bölümleri içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü'nde uygulamalı olarak verilecek olan "Drone Çekim Teknikleri" dersi bahar döneminde müfredata girecek. Ödüllü görüntü yönetmeni Öğr. Gör. Ahmet Bikiç tarafından okutulacak olan derste, drone ve drone kullanımı ile ilgili tüm detaylar uygulamalı olarak işlenecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İletişim ve Tasarımı Bölümü 2021-2022 bahar döneminde açılacak olan "Drone Çekim Teknikleri" dersi, Türkiye'de ilk defa dört yıllık lisans bölümlerinin müfredatında uygulamalı olarak okutulacak. Seçmeli ders olarak sunulan "Drone Çekim Teknikleri"nde, öğrenci kontenjanı ise 25 kişi ile sınırlı tutulması planlanıyor.

Gelecekte hayatımıza çok daha fazla entegre olması beklenen drone teknolojilerini ve drone çekim tekniklerinin öğrenciler tarafından yakından tanıma ve öğrenme fırsatı bulabileceklerini belirten Öğr. Gör. Ahmet Bikiç, "Bu dersle birlikte öğrenciler, günümüzde hızla ilerlemekte olan drone teknolojilerine hakim olma fırsatı yakalamakla kalmayıp sektörde kendi amaçları doğrultusunda kullanabilecekleri bu önemli bilgiyi alımlayacaklar ve uçuş deneyimi yaşayacaklar. Güncel teknolojinin bizlere sunduğu yeni imkanlarla ortaya çıkan bu branş, özel çekimlerle de bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Drone kullanım tekniklerinin, öğrencilere ders olarak verilmesi kararı tüm bu gelişmelerden ötürü ortaya çıkmıştır." dedi.

SON DÖNEMİN GÖZDE ÇEKİM BİÇİMİ OLAN HAVA FOTOĞRAFÇILIĞINI ÖĞRENECEKLER

Drone ve kullanımıyla ilgili bilgilerin sadece kuramsal olarak aktarmanın imkansız olduğuna değinen Öğr. Gör. Ahmet Bikiç, hava fotoğrafçılığının son dönemin en gözde çekim biçimi olduğunu, dersin uygulamalı olarak yapılmasının temel amacının, günümüzde sinema ve video alanında sıkça kullanılan drone'u ve drone kullanımını detaylarıyla aktarmak ve öğrencilere her daim kullanabilecekleri güncel bir beceri kazandırmak olduğunu belirtti.

(İHA)

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İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Lisans, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk: Üniversitede uygulamalı "drone çekim teknikleri" dersi verilecek - Son Dakika
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