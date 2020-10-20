Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı

20.10.2020 12:59

Türkiye'de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi'nde yerli ve milli Allogreft (kemik küp ve kemik cips gibi) üretimi yapıldı.

Türkiye'de ilk kez Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Ar-Ge çalışmaları yürüten ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi'nde yerli ve milli Allogreft (kemik küp ve kemik cips gibi) üretimi yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile ATİGENCELL arasında kemik dokularının değerlendirilmesine yönelik protokol KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile ATİGENCELL yönetim kurulu başkan vekili Fırat Gündoğan arasında imzalandı.

İşbirliği çalışmalarına devam eden ATİGENCELL Hücre ve Doku Merkezi, bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile gerekli mutabakat sağladı.

ATİGENCELL Kök Hücre Merkezi üretim sorumlusu Gökay Gülay, Türkiye'de ilk defa kemik küp ve kemik cipsi üretilmeye başlandıklarını belirterek bunu hasta ve hekimlerin kullanımına sunduklarını ifade etti.

Gökay, " ATİGENCELL firması, teknoloji geliştirme firması olup 2006 yılında hücre üretimiyle ilgili ruhsatlandırılmış bir merkez. Ürün içerisine yeni ürünler katmak için 2016 yılında doku üretim aşaması başladı. Bunun için bize femur başı toplanması bundan da Türkiye'de ilk defa kemik küp ve kemik cipsi üretilmeye başlandı. Temel malzeme yerli ve milli üretme amacımız olduğu için öncelikle hastanelerden femur başı toplamamız gerekiyordu. Hastanelerdeki femur başı, tıbbı atık olarak değerlendiriliyor ve hastaneler bunu çöpe atarak ayrıca atık ücreti de ödüyordu. Biz de hastanelere şununla gittik. Eğer siz bunları atığa değil bize verirseniz biz bunları alıp Allogref üretelim insan kaynaklı bunun belirli oranda bir kısmını hastanelerinize bağış olarak verelim dedik. Sağlık Bakanlığı oluru, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokolden sonra artık hastanelerimizde Trabzon genelinde femur toplamaya başladık. Bunu ürün haline getirdikten sonra son ürün halinde hekimlerin ve hastaların kullanımına sunduk. Türkiye'de ilk defa yapılan bir çalışma Allegret. 2016'da başlayıp 2017'de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırıldık. Sonra Bakanlık tarafından uygun olurluluklar alındı. Şu anda hekimlerimiz kullanımına verildi. Şu an aktif olarak kullanılmaktadır" dedi.

"Eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor"

Gökay, Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konularak kemikleşmeyi hızlandırdığını ifade ederek, "Femur başı önce alınıyor bunun istenmeyen kısımları çıkartılıyor. Sonra sıfır, beş, bir, üç beş yada sıfır, sekiz, bir santimetre boyutunda küçük granüller haline getiriliyor. Eğer istenilirse çeşitli ebatlarda küpler oluşturulabiliyor. Daha çok ortopedi, Beyin Cerrahi ameliyatlarında, diş hekimlerinin kullanımına sunulmuştur. Bu Allogrefler insan kökenli olduğu için eksik olan kemik parçalarının yerine konuluyor ve kemikleşmeyi hızlandırıyor. Kökeni de insan olduğu için bu kemikleşme çok kısa zamanda çok güzel sonuçlarla beraber hastayı erken ayağı kaldırma, hastaya herhangi bir alerjen oluşturmama ve daha çabuk iyileştirmeyle ilgili sonuçlar vardır" diye konuştu.

Gülay, dünyada kök hücreden ne uygulanıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde uygulandığını kaydederek, "Şu anda dünyada kök hücreden ne uygulanılıyorsa Türkiye'de de aynı şekilde uygulanmaktadır. Herhangi bir eksiklik herhangi bir geri kalmışlık yoktur. Hatta tesisler anlamında dünyada daha ileri olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünyada yapılan tüm ürünleri artık Türkiye'de kök hücre merkezlerimiz ve bizler başarı ile gerçekleştirebiliyoruz" dedi. - TRABZON

Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı
Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı
Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı
Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı

Kök Hücre, Türkiye, Gülay, Milli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir ilk; yerli ve milli Allegretto üretimi yapıldı - Son Dakika Ekonomi

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