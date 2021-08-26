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Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor - Son Dakika

Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor

26.08.2021 12:27

Adana'da hizmet veren bir dönerci, Türkiye'de bir ilke imza attı. Tavuk dönerde kullandığı yeni sunumla döner dürümü 24 ayar altınla kaplayarak servis etti. Altın kaplama olduğu için büyük bir özenle hazırlanan döner, müşteriler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yıldır sürdüren Mehmet İkram Taş (37), yenilik yapmak için özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis ediyor.

Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı

"TALEP VAR GÜZEL GİDİYOR ŞU AN"

Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Mehmet İkram Taş, "Şimdi yeni bir şey ekledik menüye. Adı gold piton yani altın piton. Yeni bir şeyler yapmak istedik. Talep de var güzel de gidiyor şu an" dedi.

Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı

"ALTIN KAPLAMA OLDUĞU İÇİN TİTİZLİKLE HAZIRLIYORUZ"

Taş, gold pitonu özel istek üzerine hazırladıklarını kaydederek, "Altın kaplama olduğu için titizlikle hazırlıyoruz. Altın gibi tadı da muazzam. Yeni başladık gold pitonumuzu servis etmeye. Ciddi anlamda da talep var. Adana ve Türkiye'de ilk altın kaplama dönerimiz" diye konuştu.

Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı

"ALTININ TAVUK DÖNERLE SUNULMASI ÇOK İLGİNÇ"

24 ayar yenilebilir altın kaplama piton döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, "Böyle bir konsepti ben Türkiye'de ilk defa gördüm. Gerçekten çok lezzetli. Mehmet Bey'e de böyle bir lezzeti bize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya altın pitonu denemeye bekliyorum. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış" dedi.

Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor

Türkiye, Adana, Tavuk, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor - Son Dakika Ekonomi


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