İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç - Son Dakika
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İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç

09.11.2022 16:32

Türkiye'de bir işletme tarafından başlatılan kampanya şaşkınlık yarattı. Bir telefon operatörüne bağlı olarak çalışan işletme, tarfifesini değiştiren vatandaşlara 1 litre sıvı yağ hediye etme teklifinde bulundu.

Ayçiçek yağının bir kaç yılda litresinin 40 lirayı bulması, ayçiçek yağını promosyon malzemesi haline getirdi. Bu durumun en güzel örneği bir telefon bayinde yaşandı. Dükkanın önüne 40 lira olan yağdan dokuz tane dizen telefon işletmesi, kapıya da bir ilan astı.

"YENİ HAT ALANA YAĞ BEDAVA"

İşletme tarafından yazılan ilan, "Tarifesini değiştirene ve yeni hat alana 1 litre sıvı yağ bedava" ifadeleri yer alırken, bu ilanı kapıda gören vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

Söz konusu kampanya sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Kullanıcılar kapıya asılan ilan hakkında yorumlarda bulundu.

İşte o ilan:

İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç
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Ayçiçek Yağı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç - Son Dakika
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