Ayçiçek yağının bir kaç yılda litresinin 40 lirayı bulması, ayçiçek yağını promosyon malzemesi haline getirdi. Bu durumun en güzel örneği bir telefon bayinde yaşandı. Dükkanın önüne 40 lira olan yağdan dokuz tane dizen telefon işletmesi, kapıya da bir ilan astı.
İşletme tarafından yazılan ilan, "Tarifesini değiştirene ve yeni hat alana 1 litre sıvı yağ bedava" ifadeleri yer alırken, bu ilanı kapıda gören vatandaşlar kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Söz konusu kampanya sosyal medyada da çok sayıda paylaşım aldı. Kullanıcılar kapıya asılan ilan hakkında yorumlarda bulundu.
İşte o ilan:
Son Dakika › Yaşam › İşletmenin kapısında yazanı gören durup kaldı! Tarifesini değiştiren verilen hediye çok ilginç - Son Dakika