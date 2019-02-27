Son Dakika Haberleri: Türkiye’de bir üniversitede kurulan ilk merkez

Türkiye’de bir üniversitede kurulan ilk merkez

1 saat önce

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'ne bağlı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurulan ve alanında ilk ve tek olan Rekabet Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye’de bir üniversitede kurulan ilk merkez, System.String[]
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'ne bağlı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurulan ve alanında ilk ve tek olan Rekabet Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10 

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi

Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada... Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye’de bir üniversitede kurulan ilk merkez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]