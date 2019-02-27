Türkiye’de bir üniversitede kurulan ilk merkez
1 saat önce
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'ne bağlı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurulan ve alanında ilk ve tek olan Rekabet Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'ne bağlı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde kurulan ve alanında ilk ve tek olan Rekabet Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:10
Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Tapu Müdürlüğü Önünde Dehşet Anları Kamerada...
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor