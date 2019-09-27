"Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi"
2 saat önce
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.
Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:36
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