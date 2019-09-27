Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi"
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"Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi"

2 saat önce

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.

Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:36 
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