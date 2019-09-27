"Türkiye'de bireylerin kredi notu ortalaması bin 413'e yükseldi"

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, "Son 2 yıllık trende baktığımızda, Ağustos 2017 itibarıyla bireylerin kredi notu ortalaması bin 407 idi, bugün itibarıyla bin 413, hafif bir yükselme var." dedi.