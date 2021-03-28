Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor - Son Dakika

Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor

28.03.2021 11:08
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor, System.String[]

Türkiye'de birkaç ustanın Sivas'ta ise İsmail Gölebatmaz'ın geyik boynuzu ve yüksek karbonlu çelik kullanarak yaptığı bıçaklar çiviyi demiri kesebiliyor.

Türkiye'de birkaç ustanın Sivas'ta ise İsmail Gölebatmaz'ın geyik boynuzu ve yüksek karbonlu çelik kullanarak yaptığı bıçaklar çiviyi demiri kesebiliyor.

Sivas'ta baba mesleğini devam ettiren 50 yaşındaki bıçak ustası İsmail Gölebatmaz birbirinden özel bıçaklar üretiyor. Yüksek karbonlu çelik ve geyik boynuzu kullanılarak yapılan kaliteli bıçaklar Gölebatmaz'ın ellerinde şekilleniyor. Tamamen el yapımı olan bıçaklar çiviyi de rahatlıkla kesebiliyor. Türkiye'de bir iki ustanın Sivas'ta ise sadece İsmail ustanın yaptığı bıçaklar yurt içinde ve yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Bıçakların fiyatı kullanılan malzemenin işçiliğine göre değişiyor. Ortalama fiyatları ise bin ile bin 500 Lira.

"Hem tıraş eder hem de çiviyi demiri rahatlıkla keser"

Bıçak Ustası İsmail Gölebatmaz, bıçakların demir ve çiviyi rahatlıkla kesebildiğini belirterek, "Mesleğimi 1983 yılından bu güne kadar devam ediyorum. Baba mesleği. Görselde olan bıçağımızın da tabi farklı bir içeriği var. Uygulamasını da yine kendimiz yapıyoruz. Hem çok yüksek keski hem de hem de ağzında deforme olma bozulma olma kesinlikle olmaz. Hem tıraş eder hem de çiviyi demiri çok rahatlıkla keser. Kesme ve parçalama özelliği çok yüksektir. Çeliğimiz yüksek karbonlu bir çeliktir. Ham olarak bize gelir ortalama kalınlıkları 12 milimetre arasındadır ama biz bunu döveriz. Tabi dövmede ki maksat karbonların sıkışmasıdır. Döverek yaptığımız için işçiliği de tabi mutlaka ona göre artıyor. Tamamen el yapımı. Bizde kesinlikle lazer olmuyor. Kabzalarında kesinlikle geyik boynuzu kullanırım. Çünkü böyle kaliteli bir malzemeye kaliteli bir kabza kullanırım" şeklinde konuştu.

Yurt dışında da ilgi görüyor

Gölebatmaz, il dışı ve yurt dışından da talebin olduğunu söyleyerek, "Fiyat ortalaması da bin liradan başlıyor bin 500 Lira olabiliyor. Bıçağın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Kullanacağımız malzemenin işçiliğine göre de değişir. Bir de tabi sadece Sivas olarak şehir dışından ve yurt dışından da taleplerimiz oluyor. Yurt dışıyla da çalışıyoruz. Bu bıçaklara başladığımız zaman ortalama 3 tane başlıyorum. Çok işçilikli ve yorucu bir iştir. Bu 3 bıçakta ortalama 1 haftamı alıyor. Bu tarz benim gibi çalışanlar ilimizde sadece ben yapıyorum. Ama Türkiye genelinde de çok nadir. Yani birkaç usta ancak varız" dedi. - SİVAS

Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor

Türkiye, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor - Son Dakika


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