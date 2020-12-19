Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı - Son Dakika

Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı

19.12.2020 13:23
Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı, System.String[]

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da 2021 yılında 'Aile Yılı' projesinin hayata geçirileceğini kaydederek "Aile milletin hücresidir.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da 2021 yılında 'Aile Yılı' projesinin hayata geçirileceğini kaydederek "Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millette ayakta kalır. TÜİK 2019 verilerine göre 2019'da evlenen çift sayısı 541 bin 424 boşanan aile sayısı ise 155 bin 147 kişi yani yüzde 29 oranında artış var, bu korkunç bir rakam" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından '2021 Aile Yılı' tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Çiçek, ailenin Türk toplumundaki yerine ve önemine dikkat çekti. Ailenin Türk milletini diğer milletlerden ayıran en büyük özellik olduğunu, imparatorluk ve devletlerin aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olduğunu dile getirdi. Vali Çiçek, "Dışarıdan olan saldırılara rağmen ayakta kalmamızın en büyün nedeni aile kurumun sağlam olması. Aile kurumumuz gevşerse, aile kurumumuz da zaaf olursa bizim bildiğimiz ve bu konuda sigorta konumunda olan Afyonkarahisar olamayız. Ben vali olarak bu işin arkasında duracağım ve sürekli takipçisi olacağım. Kurumlarımızın Allah rızası için her şeyiyle bu projeye sahip çıksın" diye konuştu.

" Türkiye'de de oranlar neredeyse 3'te bir oranına yükselmiş"

Toplantıda konuşan Eroğlu ise 2021 yılı için düşünülen 'Aile Yılı' projesinin birlik ve beraberliği temsil edeceğini vurguladı. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada ayakta kalması için muhakkak güçlü olması gerektiğini dile getirerek bununda aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olabileceğini dile getirdi. Konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018-2019 yılı evlenme ve boşanma verilerini paylaşarak boşanma konusunda durumun iç açıcı olmadığını anımsatan Eroğlu, "Aile milletin hücresidir. Hücre sağlam olduğu zaman millette ayakta kalır. Özellikle ABD'de boşanma oranı yüzde 60 fakat buna gülmemiz lazım bizde de durum o kadar parlak değil. TÜİK verilerine göre 2018'de 554 bin 389 çift evlenmiş aynı yıl 143 bin 573 kişi boşanmış. Boşanmadan ayrı yaşayanları da katarsak rakam yükseliyor yani rakam yüzde yaklaşık 26 gibi oluyor, bu korkunç bir rakam. 2019'da ise evlenen çift sayısı 541 bin 424 boşanan kişi sayısı 155 bin 147 kişi yüzde 29 oranında artış var ABD, Avrupa böyle diyoruz, ama Türkiye'de de oranlar neredeyse 3'te bir oranına yükselmiş" dedi.

"Bu yanlış algıyı mutlaka yıkmalıyız"

Yine TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlenme yaşının kadın ve erkeklerde yükseldiğini de dikkat çeken Eroğlu, Türkiye'de evlenme yaşının kadınlarda yaklaşık 25, erkeklerde ise 28'e yükseldiğine dikkat çekti. Bu durumun özellikle nüfus konusunu olumsuz etkilediğini kaydeden Eroğlu, "Bu konuda özellikle aile ve çevreye büyük görevle düşüyor. Özellikle gençler arasındaki dolayısı ile bu yanlış algıyı da mutlaka yıkmalıyız diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü gibi kurumlar başta olmak üzere diğer kurumların nasıl ortaklaşa çalışacakları konusunda yol haritası belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı
Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı
Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı

Veysel Eroğlu, Milletvekili, AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de boşanma oranları korkutucu seviyelere ulaştı - Son Dakika


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