Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Brezilya Kalçası Operasyonunda Yaşamını Yitiren Cambridge'i 'Yağ Embolisi Öldürdü'
BBC

Türkiye'de Brezilya Kalçası Operasyonunda Yaşamını Yitiren Cambridge'i 'Yağ Embolisi Öldürdü'

1 saat önce

Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonu için Türkiye'yi tercih eden ve operasyon sırasında yaşamını yitiren Leah Cambridge'in ölümüne dair açılan soruşturmada Cambridge'in ameliyattan kaynaklanan yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Türkiye'de Brezilya Kalçası Operasyonunda Yaşamını Yitiren Cambridge'i 'Yağ Embolisi Öldürdü', System.String[]
Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonu için Türkiye'yi tercih eden ve operasyon sırasında yaşamını yitiren Leah Cambridge'in ölümüne dair açılan soruşturmada Cambridge'in ameliyattan kaynaklanan yağ embolisi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere'deki Wakefield Adli Tıp Kurumu'na bilgi veren Cambridge'in annesi, kendisine "kızınız operasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle öldü" dendiğini aktardı.

Kesin olmayan otopsi sonuçlarına göre Cambridge'in ölmesine, dolaşım sistemine giren yağ yol açtı.

Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonunda bedenin başka bir bölgesinden, genellikle bel civarından alınan yağ kalçaya enjekte ediliyor. Fakat bazı operasyonlarda yağın dolaşım sistemine girmesi hastayı öldürüyor.

29 yaşındaki Leah Cambridge Ağustos 2018'de İzmir'de bir özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Cambridge'in, ünlülerin de sıklıkla gittiği Özel Can Hastanesi'ndeki operasyon için 3 bin sterlin ödediği belirtiliyor.

İngiltere'de bu tür operasyonların fiyatı 2 ile 7 bin sterlin arasında değişiyor.

Üç çocuk annesi Cambridge çevresine, doğumların ardından çok kilolu hissettiği için bu operasyonu yaptırmak istediğini söylemişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:12 

Brezilya, Cambridge, Sağlık
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