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Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika

Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü

28.08.2021 00:57
Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü, System.String[]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yasal düzenlemeler, alınan tedbirler, denetimler ve eğitim programları ile ülkedeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerin önemli oranda azaldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yasal düzenlemeler, alınan tedbirler, denetimler ve eğitim programları ile ülkedeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerin önemli oranda azaldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Sivas Valiliğini ziyaret eden Uzunkaya'yı afet bölgesinde bulunan Vali Salih Ayhan adına Varı Vekili Yeliz Yıldızhan karşıladı. Uzunkaya, burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan çalışmalara değinen Uzunkaya, "İş sağlığı ve güvenliği ülkemizin de, tüm ülkelerin de, dünyanın da gündem maddesidir. Malumunuz Covid'de 2 yılı neredeyse geride bırakacağız. Bu süreçte 4 milyon 488 bin insan hayatını kaybetti. Bu sebeple dünyada pandemi ilan edildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de her yıl 2 milyon 780 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Covid'de bir yılda kaybedilenden daha fazla insanı iş kazaları ve meslek hastalıklarından kaybediyoruz. Oysaki iş kazalarının yüzde 98'ine mani olmak mümkün. Meslek hastalıklarının ise yüzde 100'ünü engellememiz mümkün" dedi.

Ölümlerde ciddi düşüş yaşandı

Uzunkaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu ölümlerin azaldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum örgütlerimizle, çalışanlarımızla, işverenlerimizle iş birliği halinde, özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu sonrasında gerçekten çalışma hayatımızda, iş sağlığı ve güvenliği disiplini, kurallara daha fazla uyma noktasındaki hassasiyetlerimiz neticesinde ölümlü kazalarımız oranında yüzde 41.3'lük bir iyileşme ve başarıdan bahsedebiliriz. Madenlerimizde en fazla ölümlerin yaşandığı 2000'li yıllarda binde 88 olan ölümlü iş kazalarının binde 35'lerin altına düşmüş olması, elbette çalışıldığında ve gayret gösterildiğinde mesafe kat ettiğimizin habercisidir" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği çalışandan önce işvereni korur"

Genel Müdür Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışan kadar işvereni de koruduğunun altını çizerek, "İş sağlığı güvenliği sadece çalışanı korumaz. Önce işvereni korur, işi korur. Sonra çalışanı, sonra devleti ve milleti korur. Çünkü sağlıklı üretimi gerçekleştirebilmek için sağlıklı çalışanlara ihtiyaç vardır. Onun için biz iş sağlığı ve güvenliğinden, ölümle kazaların olmayışını veya meslek hastalığının olmayışı, çalışanın iyilik halinin korunmasını, hatta motivasyonunun en iyi hale getirilerek işi ile barışık, işinin gereğini yerine getirmesi ile mümkündür" dedi.

"İş sağlığı ve güvenliği birinci gündem maddesi olmalı"

Cafer Uzunkaya, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin daha da azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğinin birinci gündem maddesi haline gelmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Hedefimiz şudur ve açıktır. İş sağlığı ve güvenliğinde başarılı olacaksak ülkenin tüm bireylerinin iş sağlığı ve güvenliğine inanması gerekir. Herkesin konuya sahip çıkması gerekir. İster kamuda olsun, ister özel sektörde olsun. Bir iş yerinde yapılan toplantıların birinci gündem maddesi iş sağlığı ve güvenliği olmalı. Sağlıklı ve güvende olmadığımız taktirde nasıl üretmemiz, nasıl düşünmemiz, nasıl sağlıklı olmadığımız taktirde mutluluğumuzdan bahsedemezsek iş sağlığı ve güvenliğini de birinci gündem maddesi haline getirdiğimiz gün iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmuş oluruz." - SİVAS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeliz Yıldızhan, Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bu alanda ölümler yarı yarıya düştü - Son Dakika


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