Son Dakika Haberleri: "Türkiye'de bu sevimli aileyi görmek harika"
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"Türkiye'de bu sevimli aileyi görmek harika"

4 dakika önce

Kayserispor'un Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain ve eşi Dorothee, hafta sonunu Kapadokya'da geçirirken, bir Kayserispor taraftarı sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına "Türkiye'de bu sevimli aileyi görmek harika" yorumu yaptı.

Kayserispor'un Fransız defans oyuncusu Benoit Poulain ve eşi Dorothee, hafta sonunu Kapadokya'da geçirirken, bir Kayserispor taraftarı sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına "Türkiye'de bu sevimli aileyi görmek harika" yorumu yaptı.


İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı defans oyuncusu Benoit Poulain, Denizlispor maçından sonra verilen izni pazar günü ailesi ile birlikte Kapadokya'da geçirdi. Benoit'in eşi Dorothee Poulain, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını sosyal medya hesabından 'muhteşem mekan' olarak paylaştı. Dorothee Poulain sosyal medya hesabından 13 saniyelik bir video da paylaştı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenilirken, bir Kayserispor taraftarı, aileye sıcak hava balonu ile tur atmaları tavsiyesinde bulunarak, "Türkiye'de bu sevimli aileyi görmek harika" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Kapadokya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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