Son Dakika Haberleri: Türkiye'de bu yıl 5 bin 465 hektar ormanlık alan yok oldu
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Türkiye'de bu yıl 5 bin 465 hektar ormanlık alan yok oldu

22 dakika önce

Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi.

Türkiye'de bu yıl 5 bin 465 hektar ormanlık alan yok oldu, System.String[]

Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi.


Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yıl başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale etti.

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Türkiye, İzmir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:46 
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