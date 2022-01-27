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Türkiye'de bugün bile açıklanamayan olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı - Son Dakika

Türkiye'de bugün bile açıklanamayan olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı

27.01.2022 00:52

Türkiye'de kayıtlara geçmiş ancak açıklanmamış birçok olay var. Bu olaylardan biri de 1934 yılında yaşandığı iddia edilen Kartallar ve Leylekler arasındaki savaş. 1934 yılında Aydın, Bursa ve Trakya bölgesini kapsayan bir bölgede 6 kartalın bir leylek yuvasına saldırması ile başlayan savaş, olağanüstü bir hal alması nedeniyle günümüzde bile akıllardan çıkmıyor.

Türkiye, hem geniş coğrafyası hem de birbirinden çeşitli canlı topluluğuyla dünyanın gözbebeği ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizde birçok konu gizemini sürdürürken, aralarından bazıları öne çıkıyor. İşte bu konulardan biri de 1934'te yaşanan Leylek ve Kartalların savaşı.

6 KARTAL, LEYLEK YUVASINA SALDIRIYOR

Tarihin en ilginç savaşlarından birisi 1934 yılında Aydın, Bursa ve Trakya bölgesini kapsayan bir bölgede 6 kartalın bir leylek yuvasına saldırması ile olağan dışı bir boyut almış, leylekler ve kartallar arasında kıyasıya bir savaş başlamıştır.

LEYLEKLER KENDİ ARALARINDA HABERLEŞTİ

Uludağ zirvelerinden inen 6 kartal, Bursa Orhangazi'de bir leylek yuvasına saldırdı. Anne ve baba leylekleri öldürüp, 4 yavruyu kaçırdılar. Aradan birkaç gün geçti… Yine bir grup kartal, yine Orhangazi'de başka bir leylek yuvasına saldırdı. Ancak bu kez yuva boştu. Nasıl haberleştiler ise, leylekler yavrularını güvenli bir yere gizlemişti. Sonra her yerden haberler gelmeye başladı. Kartallar gruplar halinde leylek yuvalarına saldırıyordu. Birkaç gün sonra ülkenin dört yanından Bursa, Aydın ve Trakya'ya yüzlerce leylek akın etti.

Türkiye'de bugün bile açıklanamayan gizemli olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı

KARTALLAR DA KARŞI ATAĞA GEÇTİ

Aynı şekilde kartallar da toplanıyordu. İnsanlar çevrelerinde leylek ve kartal sayısının olağanüstü arttığının farkındaydı. Gökyüzünde bir hareketlenme vardı. Bir şeyler oluyordu. Bu kuşlar neden toplanıyordu? Bu neyin habercisiydi? Leyleklerin ve kartalların toplanması iki ay sürdü.

KIZILAY DAHİL GÖREVE ÇAĞRILDI

Aydın'da Menderes deltasında inanılmaz bir savaş başladı. Havada amansız bir mücadele vardı. Bir tarafta leylekler, diğer tarafta kartallar. Halk başı yukarıda bu savaşı izliyordu. Kartallar güçlü pençeleriyle, leylekler de uzun gagalarıyla savaşıyordu. İnsanların gönlü leyleklerden yanaydı. Köylüler yaralanıp yere inen leylekleri tedavi etmeye çalışıyorlardı. Nineler yaralı leyleklerin başında dua ediyordu. Hatta Kızılay'ı göreve çağıranlar bile oluyordu. Kimileri ağaçlara tırmanıyor, yuvalardaki yavru leyleklere yiyecek ulaştırıyordu. Ülkenin genelkurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın bu savaşa müdahale etmesini isteyenler bile vardı. Ama günler geçiyor, savaş sürüyordu. İki taraf da kayıplar veriyordu. Daha da ilginci hem leyleklere, hem de kartallara ülkenin değişik yerlerinden sürüler halinde takviye geliyordu. Bu savaşı kim kazanacaktı?

Türkiye'de bugün bile açıklanamayan gizemli olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı

SAVAŞ GÜNLER SONRA BİTTİ

Kartallar güçlüydü ama leylekler sayıca üstündü. Üstelik daha organize idiler. Genç leylekler kartalları yoruyor, tecrübeli yaşlılar ise yorulan kartala öldürücü gagayı vuruyordu. Ayrıca insanların yardımı nedeniyle leylekler yerleşim birimlerine yakın bölgelerde savaşıyordu. Kartalların, savaşı ormanlık ve dağlık alanlara çekmesine izin vermiyorlardı. Her yerden ölü ve yaralı haberleri geliyordu. Sayıları yüzlerle ifade ediliyordu. Neyse ki günler sonra savaş bitti…

SAVAŞI LEYLEKLER KAZANDI

Kazanan sayıca üstün olan leyleklerdi. Kartallar bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.. 1934 yılında yüzlerce insanın izlediği ve pek çok gazeteye konu olmuş bir savaş bu. O günlerde Türkiye'deki New York Times gazetesinin muhabirinin Amerika'ya bu haberi geçtiği söylenir.

Kaynak: Bilgipedia





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Trakya Bölgesi, Türkiye, Aydın, Savaş, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de bugün bile açıklanamayan olay: Kartallar ve leyleklerin kanlı savaşı - Son Dakika
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