Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi - Son Dakika
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Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi

27.02.2022 19:36

Düşüş ile seyir eden vaka sayılarında bugün 9 bin 792 yeni vaka tespit edildi, 206 kişi vefat etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 206 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 69 bin 845 hasta taburcu olurken bugün 394 bin 263 test yapıldı.

BAKAN KOCA: VEFAT SAYILARI DA AZALIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,06 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,92 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,06 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 145 milyon 537 bin 442 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 27 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 797 BİN 530 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 675 bin 34 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 797 bin 530 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 44 bin 968 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 61 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken 61 bin 764 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Güncel Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de bugün vaka sayısı 49 bin 792 kişi, ölü sayısı ise 206 kişi - Son Dakika
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