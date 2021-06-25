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Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı - Son Dakika

Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı

25.06.2021 09:33

Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities'e sattı. Bugün devir işleminin onayladığını duyuran Rekabet Kurumu, satış bedeli hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Şehir hastanelerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerini işleten Rönesans Holding bu alandan çekilme kararı almıştı.

Sağlık Bakanlığı ile Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hastaneleri inşa eden grup, sağlık yatırımlarını işleten Rönesans İşletme Hizmetleri şirketini Danimarkalı ISS Facilities'e devretti.

REKABET KURUMU ONAYI DUYURDU

Rekabet Kurumu, bugün söz konusu devir işlemini onayladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rönesans Sağlık Yatırım Anonim Şirketi ve Şam Yapı Anonim Şirketi elinde bulunan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı AŞ nezdindeki hisselerin yaklaşık %100'ünün ISS Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak da Rekabet Kurulu 17.06.2021 tarih ve 21-31/401-203 sayı ile ilgili işleme izin vermiştir" denildi.

NE KADARA SATILDIĞI AÇIKLANMADI

Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük sağlık işletmecisi olan Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı'nın Danimarkalı ISS'ye ne kadara satıldığı ise açıklanmadı.

Türkiye'de 40 binden fazla çalışanı bulunan ISS, 1901 yılında bu yana 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı

Rönesans, Elazığ, Yozgat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı - Son Dakika Ekonomi


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