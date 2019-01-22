Türkiye'de Bulunan Deaş Militanının Çocuklarına İnsani Vize Verildi
1 saat önce
Belçika, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Türkiye'de tutuklanan ve Türkiye'de hapishanede olduğu belirlenen bir Belçika vatandaşının iki çocuğuna insani vize hakkı verdi.
Belçika
, Suriye
'de terör örgütü DEAŞ saflarında savaştıktan sonra Türkiye
'de tutuklanan ve Türkiye'de hapishanede olduğu belirlenen bir Belçika vatandaşının iki çocuğuna insani vize hakkı verdi.
Belçika Göç ve İltica Bakanı Maggie de Block, basına verdiği demeçte göreve geldiği andan itibaren Türkiye'de tutuklu bulunan Belçika vatandaşı DEAŞ'lı Amina Ghezzal'ın iki çocuğuna insani vize verme konusuna öncelik verdiğini söylemişti. de Block iki çocuğa insani vize hakkı verildiğini açıkladı. Çocuklar hakkında bilgi vermeyen Bakan de Block, vizelerin Belçika'nın Ankara
Büyükelçiliğine gönderildiğini bildirdi. Çocuklarda kimlik kartı bulunmadığı için, Belçika vatandaşı olmasına rağmen vize verildiği açıklandı.
Vizelerin verilmesini dosyalarla ilgilenen yargıç sağladı
Edinilen bilgilere göre, iki çocuğun Belçika'ya geri getirilmesini sağlayan yargıcın, Suriye'de kamplarda bulunan DEAŞ militanlarının eşlerinin ve çocuklarının geri getirilmesi talimatını veren kişi olduğu öğrenildi. - BRÜKSEL
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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