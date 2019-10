Türkiye'de büyük veri pazarı, 2023'te 520 milyon dolara ulaşacak

Türkiye'de de her geçen gün daha fazla şirketin, hayatın her alanında ve hemen her sektörde fark oluşturacak bir güç olan Büyük Veri'nin önemini kavramaya başladı. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de Büyük Veri pazarının, 2023'te 520 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilirken, şirketlerin yatırımlarının da ikiye katlanacağı öngörülüyor.



Bir pazar araştırma şirketinin açıkladığı yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de Büyük Veri ve Analitik yatırımları 2018 yılında 247 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılına kadar pazarın yıllık yüzde 16 oranında büyüyerek, 520 milyon dolara ulaşacağı öngörülüyor.



Şirketin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'deki kurumların yüzde 55'i şirket içi (on-prem) Büyük Veri işleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'deki her 10 kurumdan 8'i 'makine öğrenmesini, kurumu için anlamlı ve değerli görürken, her iki şirketten biri, geçmiş verileri analiz etmek için çok sayıda veri kaynağını bir araya getirmekte zorlandığını belirtiyor.



Büyük Veri yatırımları ikiye katlanacak



Türkiye'deki kurumların yüzde 98'i önümüzdeki iki yıl içinde, 'Büyük Veri' işleme ve yönetme çözümlerine ayrılan bütçenin artmasını bekliyor. Araştırmaya katılan kurumların yüzde 15'i ise, yine bu bütçenin önümüzdeki iki yıl içerisinde yüzde 100'ün üzerinde artacağını tahmin ediyor.



Büyük Veri nerede kullanılıyor?



Büyük Veri ve analitik çözümleri kurumlara birçok farklı konuda çalışma imkanı sunarken, katılımcıların yüzde 70'i 'Müşteri hizmetlerini ve deneyimini geliştirmek' ve 'İş süreçlerini ve operasyonlarını geliştirmek ve optimize etmek' konularının öncelikli alanlar olduğunu vurguluyor.



Uygulama ve kullanım kolaylığı aranıyor



Büyük Veri işleme platformlarının kullanımında kurumların karşılaştığı en önemli zorluklar arasında yüzde 52 ile 'Şirket içi bilgi ve deneyim eksikliği' ilk sırada yer alırken, 'Farklı sistemler ve farklı veri türleri' yüzde 30 ile ikinci sırada bulunuyor. Türkiye'deki kurumlar Büyük Veri ve Analitik çözümlerini değerlendirirken, 'uygulama kolaylığı' ve 'kullanım kolaylığı'nın en çok önem verilen kriterler olduğu belirtiliyor. - İSTANBUL