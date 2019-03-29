Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Çalınan Araçlar Suriye'de Bulundu

Türkiye'de Çalınan Araçlar Suriye'de Bulundu

1 saat önce

Türkiye'nin farklı illerinde çalınan 9 araç, Suriye'de bulunarak Hatay'a getirildi.

Türkiye'de Çalınan Araçlar Suriye'de Bulundu, System.String[]
Türkiye'nin farklı illerinde çalınan 9 araç, Suriye'de bulunarak Hatay'a getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Özgür Suriye Ordusu'nun da desteğiyle Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın sonrasında hayat normale dönerken, Türk güvenlik güçleri kentte hakimiyetini devam ettirerek, halkın huzurunu sağlıyor. Gerçekleştirilen denetimlerle Türkiye'de çalınan araçlar da bulunup, Türkiye'ye getirilmesi sağlanıyor.

Afrin İl Emniyet Koordinatörlüğü ve Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce yapılan denetim ve kontrollerde farklı illerde çalınmış toplamda 9 adet araç tespit edilerek muhafaza altına alındı. Bulunan araçlar daha sonra sahiplerine teslim edilmek üzere Hatay'a getirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 5 yıl önce kapısının önünden aracı çalınan ve Afrin'de bulunarak getirilen Münir Yıldız, aradan uzun yıllar geçmesinin ardından artık kendisinin unuttuğunu ama devletin unutmadığını belirterek, "Aracım 2014 yılında çalındı. Akşam kapının önüne park etmiştik, sabah kalktığımızda araç yoktu. Daha önce çiftçilik yapıyordum, şimdilerde ise yumurta işi ile uğraşıyorum Reyhanlı'da. Emniyeti aradık haber verdik, ilgileneceklerini söylediler. Aradan 5 yıl geçti artık aracımızı biz unutmuştuk ama devletimiz unutmamış. Allah razı olsun. Bizde çok baktık, aradık ama meğer Türkiye'de değilmiş, Suriye'de, Afrin'de bulunmuş. Devletimize Rabbim zeval vermesin. Çok şükür bulup getirmişler, Afrin'den. Aracımız bulunduğu için çok mutluyum, yeniden işlemlerini yaparak trafiğe çıkartıp kullanacağım" dedi.

Hatay, Gaziantep, Ankara'dan ikişer araç, Kocaeli, Şanlıurfa, Denizli'den birer araç çalındığı belirtilirken, yapılan denetim ve kontrollerin devam edeceği, araçların bulunması halinde hemen Türkiye'ye getirilerek teslim edeceği belirtildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Afrin, Hatay, Suriye, Türkiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Çalınan Araçlar Suriye'de Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]