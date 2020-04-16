Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, Kovid-19'la mücadele için ülkelerine döndü - Son Dakika
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Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, Kovid-19'la mücadele için ülkelerine döndü

6 saat önce

Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkıda bulunmak için ülkelerine döndü.

Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, Kovid-19'la mücadele için ülkelerine döndü, System.String[]

Türkiye'de çalışan 19 Azerbaycanlı doktor, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkıda bulunmak için ülkelerine döndü.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) girişimiyle Haydar Aliyev Vakfı, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Ajansı, Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) ve Azerbaycan Sağlık Bakanlığınca ülke hastanelerinde Kovid-19 kontrolüyle ilgili temel becerileri güçlendirmek için "REACT-C19" ismi verilen bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında, Türkiye'de çalışan Azerbaycanlı Hekimler Derneğinin katkılarıyla belirli kriterlere göre seçilen 19 doktor, İzmir Ege Üniversitesinde bir hafta eğitim gördü ve sonrasında Azerbaycan hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla Bakü'ye dönmeleri sağlandı.

Doktorlar, yarından itibaren 4 ekip halinde Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Bakü'deki hastanelerde göreve başlayacak.

Proje, daha sonra diğer bölgelerde de devam edecek ve yaklaşık 3 ay sürecek.

"Bu proje, çok şey öğreneceğimiz bir proje olacak"

DSÖ Azerbaycan Temsilcisi Hande Harmancı, projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının Azerbaycan hükümetinin Kovid-19'a karşı yaptığı hazırlıkları güçlendirmeye katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin, Türk ve Azerbaycan hükümetlerinin güzel ortaklığına işaret ettiğini belirten Harmancı, şöyle konuştu:

"İki ülke, çok hızlı bir şekilde iş birliği yaparak bu projenin önünü açtı. Normal zamanda aylar sürecek yazışmalar, birkaç günde halledildi. Her durumda bu proje, çok şey öğreneceğimiz bir proje olacak. Hem uluslararası ilişkiler hem inovasyon hem de sağlık sektörünün gelişmesi anlamında çok dersler çıkartacağız."

"14 hafta boyunca aralıksız şekilde çalışacaklar"

Projenin Türkiye tarafının koordinatörü Dr. Hamza Zeytinoğlu, destek olmak için dost ve kardeş Azerbaycan'da bulunmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Çok kısa zamanda titiz bir çalışmayla ekiplerini oluşturduklarını ifade eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Burada hizmetimizi en üst düzeyde gerçekleştirmek için her çabayı harcayacağız. Ekiplerimizi, Azerbaycan bayrağının renkleri 'mavi', 'kırmızı', 'yeşil' ve 'beyaz' olarak isimlendirdik. 14 hafta boyunca aralıksız şekilde burada çalışacaklar. Ülke çapında Kovid-19'a yanıtımızı bir şekilde gerçekleştireceğiz."

TABİB Yönetim Kurulu Başkanı Ramin Bayramlı da Kovid-19 hastalarının tedavisinde Türkiye'de kullanılan uygulamalardan faydalandıklarını belirtti.

Bayramlı, proje kapsamında ülkeye dönen Azerbaycanlı doktorların da Türkiye tecrübesini, Azerbaycandaki mevkidaşlarıyla paylaşacağını kaydetti.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:02 Kaynak: AA

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