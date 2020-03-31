Türkiye'de çalışan çocuklar 720 bin kişiyi buldu - Son Dakika
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Türkiye'de çalışan çocuklar 720 bin kişiyi buldu

6 saat önce

Türkiye genelinde, kayıtlara geçmiş, 5-17 yaş grubundaki çocuk çalışanlar 720 bin kişiyi buluyor.

Türkiye'de çalışan çocuklar 720 bin kişiyi buldu, System.String[]

Türkiye genelinde, kayıtlara geçmiş, 5-17 yaş grubundaki çocuk çalışanlar 720 bin kişiyi buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılının IV. çeyreğinde (Ekim-Kasım-Aralık) Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte 5-17 yaş grubundaki çocuklara uygulanan "Çocuk İşgücü Araştırması" adlı özel konulu araştırmasının sonuçları, çocuklar arasıda istihdam oranı da yüzde 4.4 olduğunu gösterdi.

Buna göre, Türkiye genelinde 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 16 milyon 457 bin kişi olarak tahmin edildi. Bu yaş grubundaki çocuklar, kurumsal olmayan nüfusun yüzde 20,3'ünü oluşturdu. Yaş grupları itibarıyla, 5-11 yaş grubundaki çocuk sayısı 9 milyon 12 bin, 12-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 3 milyon 796 bin, 15-17 yaş grubundaki çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin kişi olarak tahmin edildi.

TÜİK araştırmasına göre, "Bir ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi."

Çalışan çocukların;

yüzde 79.7'sini 15-17 yaş grubundakiler,

yüzde 15.9'unu 12-14 yaş grubundakiler,

yüzde 4.4'ünü de 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Çalışan çocukların yüzde 70.6'sını erkek çocuklar, yüzde 29.4'ünü de kız çocuklar oluşturdu.

Çalışan çocukların yüzde 65.7'si bir eğitime devam ederken, bu oran erkeklerde yüzde 65.6, kızlarda yüzde 66.1 oldu.

Yaş gruplarına göre, 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 72'si, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64.1'i aynı zamanda bir eğitime devam ederken, yüzde 34.3'ü eğitime devam etmedi.

Çalışan çocukların çalışma nedenlerinde ilk sırayı yüzde 35.9 ile "hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak", alırken bunu, yüzde 34.4 ile "iş öğrenmek, meslek sahibi olmak" yüzde 23.2 ile "hanehalkı gelirine katkıda bulunmak" izledi. Çocukların yüzde 6.4'ü de "kendi ihtiyaçlarını karşılamak" amacıyla çalıştı.

Çalışan çocukların yüzde 30.8'i tarım, yüzde 23.7'si sanayi yüzde 45.5'i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64.1 ile tarım sektöründe 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51 ile hizmet sektöründe ağırlık kazandığı görüldü.

İşteki durumuna göre çalışan çocukların yüzde 63.3'ü ücretli veya yevmiyeli, yüzde 36.2'si ücretsiz aile işçisi, yüzde 0.5'i ise kendi hesabına olarak çalıştı.

Çalışan çocukların yüzde 66'sı düzenli işyerinde, yüzde 30.4'ü tarla-bahçede, yüzde 3.0'ı seyyar sabit olmayan işyeri veya pazar yerinde, yüzde 0.5'i ise evde çalıştı.

Çalışma ortamında fiziksel sağlığı olumsuz etkileyen faktörlere göre, çalışan çocukların;

yüzde 12.9'u aşırı sıcak/soğuk ya da aşırı nemli/nemsiz bir ortamda,

yüzde 10.8'i kimyasal madde, toz duman veya zararlı gazlara maruz kalyor.

Çalışan çocukların yüzde 10.1'i zor duruş şekli veya harekete maruz kaldı veya ağır yük taşıdı, yüzde 10'u da gürültü veya şiddetli sarsıntıya maruz kalıyor.

Çalışan çocukların yüzde 6.4'ü kaza riski ile karşı karşıya kalırken, yüzde 4.6'sı çalıştığı işyerinde göz yorgunluğu veya görsel odaklanma konusunda risk altında bulunuyor.

Çalışan çocukların yüzde 1.3'ü çalıştığı yerde bir yaralanma veya sakatlanmaya maruz kalırken, yüzde 4.4'ü çalıştığı yerde yaralanma veya sakatlanma durumuna tanık oldu. (Grafik - Tablo)


Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:22 Kaynak: DHA

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