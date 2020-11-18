Türkiye'de çalışanların dörtte üçü salgın öncesindeki geleneksel çalışma modellerine dönmek istemiyor - Son Dakika

Türkiye'de çalışanların dörtte üçü salgın öncesindeki geleneksel çalışma modellerine dönmek istemiyor

18.11.2020 11:09
Türkiye'de çalışanların dörtte üçü salgın öncesindeki geleneksel çalışma modellerine dönmek istemiyor, System.String[]

Kaspersky tarafından çeşitli sektörlerden 8 bin KOBİ çalışanıyla yaptırılan yeni küresel araştırmaya göre, çalışanların yüzde 53'ü artık eskiden olduğu gibi işe geri dönmek yerine sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek, yüzde 39'u tasarruf etmek veya yüzde 38'i uzaktan çalışma gibi fırsatlarla...

Kaspersky tarafından çeşitli sektörlerden 8 bin KOBİ çalışanıyla yaptırılan yeni küresel araştırmaya göre, çalışanların yüzde 53'ü artık eskiden olduğu gibi işe geri dönmek yerine sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmek, yüzde 39'u tasarruf etmek veya yüzde 38'i uzaktan çalışma gibi fırsatlarla iş dünyasının geleceğini kendi şartlarına göre şekillendirmek istiyor

Kaspersky açıklamasına göre, her beş çalışandan neredeyse ikisi 9-5 çalışma yapısını geride bırakmak istiyor. Benzer bir oranda çalışan sabit ofis masalarının arkasını görmeye hazır ve yaklaşık üçte biri beş günlük çalışma haftasının sonu gelsin istiyor.

Araştırma ayrıca çalışanların yaklaşık üçte birinin uzaktan çalışmayı aileyle zaman geçirmenin ve para biriktirmenin ardından yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir yan ürünü olarak gelen üçüncü en büyük fayda olarak gördüğünü vurguluyor. Sözü edilen avantajların çoğu, iş dışındaki kişisel zenginleştirme için yeni fırsatların peşinde koşmak etrafında dönüyor.

Çalışanlar daha ileri görüşlü ve esnek çalışma yöntemlerini benimsemeye devam ettikçe, işletmelerin sağladıkları desteği artırması ve uyarlaması kritik önem taşıyor. İş gücünün üçte birinden fazlasının uzaktan çalışırken organizasyonlarından aktif olarak daha fazla teknoloji desteği istediği düşünüldüğünde, kullanıcıları üretken, bağlantılı ve güvende tutmak için araçlar ve teknoloji sağlama ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Ticari Faaliyetler Yöneticisi Alexander Moiseev, belirleyici bir dönemle karşı karşıya olunduğunu ve bunun çok heyecan verici olduğunu belirterek, "Bu salgının dijital dönüşümü ve iş ve ev yaşamlarımızın harmanlanmasını hızlandırdığı açık bir gerçek olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Moiseev, "Şu anda gördüğümüz şey, çalışanların yeni bir geleceğe sahip olmak için teknolojiyi kullandığı ve daha fazla özgürlük ve esneklik arayışındayken değişikliği kucaklamada aktif olarak liderlik ettiği yönünde. Şirketlerin artık modern işyerini daha üretken, sürdürülebilir ve şekillendirilebilir bir yapıya uyarlama ve yeniden şekillendirme yetkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, kurumların esnek iş güçlerini güvende tutmalarına yardımcı olmak için Kaspersky tarafından şu önerilere yer verildi:

"Çalışanlarınızın siber farkındalığının artmasını sağlayın. İster evden ister bir kafede çalışıyor olsunlar, uzaktan çalışma çalışanların davranış ve zihniyetinde yeni değişimlere neden oluyor. Kaspersky'nin Automated Security Awareness Platformu ile iş gücünüzün siber bilgisini artırın ve [Dis]Connected oyunuyla onları günlük hayatta kazandıkları bilgileri uygulamaya teşvik edin. Kurumsal verileri ve cihazları korumak için parolaları aktif hale getirmek, iş cihazlarını şifrelemek ve verilerin yedeklenmesini sağlamak da dahil olmak üzere tüm veri koruma önlemlerini alın. Ofis içinde ve dışında güvenliği tesis edin. Kaspersky Endpoint Security Cloud gibi çözümlerle, çalışanların kullandıkları cihazdan bağımsız olarak masalarında veya hareket halindeyken güvenliğini her zamankinden daha kolay sağlayabilirsiniz."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, araştırma, Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de çalışanların dörtte üçü salgın öncesindeki geleneksel çalışma modellerine dönmek istemiyor - Son Dakika Ekonomi


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