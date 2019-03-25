Son Dakika Haberleri: "Türkiye’de çalışanların yüzde 20’si 60 saatin üstünde çalışıyor"

"Türkiye’de çalışanların yüzde 20’si 60 saatin üstünde çalışıyor"

1 saat önce

Yeni ekonomik ortamda ileri yaşlarda iş kayıpları olacağını ve ülkelerin buna hazırlanması gerektiğini vurgulayan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye'de çalışanların yüzde 20'sinin 60 saatin üstünde çalıştığını dile getirdi.

Yeni ekonomik ortamda ileri yaşlarda iş kayıpları olacağını ve ülkelerin buna hazırlanması gerektiğini vurgulayan ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye'de çalışanların yüzde 20'sinin 60 saatin üstünde çalıştığını dile getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:18 

Türkiye, Ekonomi
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