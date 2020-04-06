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Türkiye'de can kaybı 649'a, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi
30 dakika önce
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 649, vaka sayısı 30 bin 217 oldu.
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 649, vaka sayısı 30 bin 217 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:58
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 75 artarak 649 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor