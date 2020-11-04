Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak - Son Dakika

Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak

04.11.2020 12:32

Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak Keban Barajı Üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan bir kişinin hayat hikayesinin yer aldığı belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15.

Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak

Keban Barajı Üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan bir kişinin hayat hikayesinin yer aldığı belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15. Boston Film Festivalinde büyük ödül için yarışacak

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Film Atölyesinde öğretim üyesi ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Ada'm" isimli belgesel film ve Mastara isimli ikinci bir film 15. Boston Film Festivalinde büyük ödül için yarışacak.

Yönetmenliği; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü akademisyenlerinden Öğr. Gör. Turgay Kural tarafından gerçekleştirilen Ada'm adlı belgesel sinema filmi ile Danışmanlığı Öğr. Gör. Turgay Kural, yönetmenliği; Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü bu yıl mezun olan öğrencilerden Fatih Coşgun ve Yusuf Korkmaz tarafından gerçekleştirilen Mastara adlı belgesel sinema filmleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston eyaletinde düzenlenen 15. Boston Filmleri Festivali'nde belgesel kategorisinde finalist olarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandılar.

Ada'm 41 ülkede izlendi

Ada'm isimli belgesel filmi, Tunceli'nin Pertek ilçesinde çekimleri tamamlanan ve eşini kaybettiği günden itibaren 14 yıldır Keban Barajı üzerinde bulunan bir adada tek başına yaşayan Ziya Abay'ın öyküsü konu ediyor. Mastara isimli film ise Mardin'in Midyat ilçesi Betkustan Köyü'nde Süryanice el yazısı yazısının son temsilcilerden Gabriyel Aktaş'ın öyküsünü konu ediyor. Her iki sinema filmi 41 ülkede uluslararası film festivallerinde boy gösteriyor.

Yüksek bütçeli filmleri geride bıraktı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan CÜFA Koordinatörü Öğr. Gör. Turgay Kural, "Bütçeli yüzlerce film arasından, finale kalmayı başaran iki belgesel filmin önümüzdeki haftalarda açıklanacak nihai kararla dereceleri belli olacak. 2021 yılı içerisinde farklı belgesel sinema projeleri ile ulusal ve uluslararası film festivallerinde Üniversitemizi temsil etmeye devam edeceğiz, CÜFA'nın kurulmasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'de çekilen Ada'm ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen Ada'm ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen Ada'm ABD'de büyük ödül için yarışacak
Türkiye'de çekilen Ada'm ABD'de büyük ödül için yarışacak

Amerika Birleşik Devletleri, Belgesel, Türkiye, Film, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de çekilen 'Ada'm' ABD'de büyük ödül için yarışacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de seçimler sonuçlanmadan sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirlerine saldırdı Emre Belözoğlu, Burak İnce transferi için Altınordu'yla görüşmelere başladı Restore ettiği 51 yaşındaki motosikletin son halini görenler gözlerine inanamıyor Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Depremde enkaz altında kalanlar ile 112 görevlileri arasındaki konuşmalar yürek burktu: Dayanamıyoruz, lütfen çabuk gelin Çiğ süt destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak VAR'a giden hakemin arkasında durarak pozisyonu izleyen Luis Suarez sarı kart gördü 7 kişiye mezar olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından çıkarılan eşyaları polis koruyor
Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım Depremde hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısından duygu yüklü paylaşım         
12:36
Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı Türkiye'ye temsilci atamayan birçok sosyal medya devine ceza yağdı         
12:14
LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek         
11:41
Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı Amerika'da yaşayan Kerimcan Durmaz, seçimin ardından iç savaş çıkacağı iddiası üzerine soluğu markette aldı         
11:31
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz Son Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz         
10:29
'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı 'Çelik Kafes' operasyonunda şüphelilerden biri bazada yakalandı         
10:04
Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Aycan penaltı kaçırdı, ALG Spor Vllaznia'ya kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
09:42
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti Engelli marangoz ustası, 15 bin TL'lik makineyi 300 TL'ye mal etti         
08:08
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti Kırmızı Trump, mavi Biden! Dünyaca ünlü isimler oylarının renklerini belli etti         
00:37
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş Kendisini diş hekimi olarak tanıtan su tesisatçısı, swinger partisine eşi diye eskort getirmiş         
21:02
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 13:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de çekilen "Ada'm" ABD'de büyük ödül için yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei