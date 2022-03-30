Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı - Son Dakika
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Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı

30.03.2022 09:26
Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı

Dünya ceviz üretiminde Çin, ABD ve İran'dan sonra 4. sırada yer alan Türkiye, yapılan yeni ceviz bahçesi yatırımları ile birlikte ceviz üretimini her geçen yıl artırmaya devam ediyor.

Dünya ceviz üretiminde Çin, ABD ve İran'dan sonra 4. sırada yer alan Türkiye, yapılan yeni ceviz bahçesi yatırımları ile birlikte ceviz üretimini her geçen yıl artırmaya devam ediyor. Tüketiminin de sürekli arttığı cevizde ithalatın devam ettiğini kaydeden Agrolidya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, cevizin ana vatanı olan Türkiye'nin ceviz ithal eden değil ihraç eden bir ülke olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dünyada üretici olarak 4. sırada olmasına rağmen hala kendi ihtiyacını karşılayamadığını ve her yıl binlerce ton ceviz ithalatı yapıldığını belirten Agrolidya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, cevizin ana vatanı olan Türkiye'nin ceviz ithal eden değil ihraç eden bir ülke olması gerektiğini söyledi.

Son 10 yılda ceviz bahçesi yatırımlarının ülke genelinde artarak devam ettiğini söyleyen Yaşar, "Tüm kurulan bu ceviz bahçelerinin tam verim çağına gelmesi ile birlikte ithalat rakamlarında da ciddi düşüşler olacaktır. Son yıllarda kurulan ceviz bahçeleri çok daha profesyonel, bakımlı ve Chandler, Fernor gibi yüksek verimli çeşitlerle kurulan bahçeler olduğu için üretim rakamlarında büyük artışlar olacaktır. Fidan satış sitemiz olan www.agrolidya.com üzerinden yaptığımız ceviz fidanı satışlarına baktığımızda ülkemizin dört bir yanında irili ufaklı birçok ceviz bahçesi kurulduğunu görüyoruz. Yüksek getirisi sayesinde günümüzde önemli bir yatırım aracı olarak da görülmeye başlanan ceviz bahçesi yatırımlarının daha başarılı olması ve ülke ekonomisine bir an önce katkı sağlaması için bizlerde üreticilere profesyonel destek oluyoruz. Yapmakta olduğumuz bahçe kurulumları ile Türkiye'nin ceviz üretimini arttırmaya yönelik faaliyetlerde yatırımcılara destek oluyoruz" dedi.

Cevizin üretim alanı ve ağaç sayısının her geçen yıl artmasına rağmen tüketimin de artmasından dolayı ithalat oranının da aynı şekilde artış gösterdiği öğrenildi. Son 10 yılda ceviz üretim alanı neredeyse iki katına çıkmasına rağmen 2021 yılında yaklaşık 130 milyon dolarlık ceviz ithalatı gerçekleştirildiği açıklandı.

(İHA)

Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı
Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı
Türkiye'de ceviz üretimi de tüketimi de arttı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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